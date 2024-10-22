Динамо Мх
Спартак
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: после пяти туров махачкалинское «Динамо» идет на третьем месте в группе А Кубка России с 8 очками и не потеряло шансы выйти дальше.
Последние матчи: в предущей кубковой игре подопечные Хасанби Биджиева по пенальти уступили «Крыльям Советов». Основное время матча получилось очень ярким и «Динамо» смогло отыграться с 0:3, но в серии 11-метровых точнее были самарцы.
Динамо Мх — Спартак: коэффициенты букмекеров
В РПЛ «Динамо» Махачкала проиграла ЦСКА со счетом 0:1 и сыграло вничью с «Факелом» (1:1).
Не сыграют: травмы у крайних защитников Дапо и Сандрачука.
Состояние команды: в последнее время бело-голубые выглядят не лучшим образом, стали постоянно пропускать, а в атаке слабо реализовывать моменты. Как итог, в чемпионате России команда уже близко к зоне стыковых матчей, а в Кубке России борется с московскими одноклубниками за плей-офф.
«Спартак» Москва
Турнирное положение: после пяти туров «Спартак» обеспечил себе первое место в группе А с 12 очками.
Последние матчи: в четвертом туре команда Деяна Станковича в ярком матче победила московское «Динамо» со счетом 3:2. Голы в этой встрече забивали Барко, Мартинс Перейра и Виллиан Жозе. Второй и третий мяч были забиты в концовке при 1:2.
В РПЛ «Спартак» дома потерпел поражение от «Краснодара» (0:3) и победил «Ростов» (3:0).
Не сыграют: перебор карточек у Литвинова и Хлусевича, травма у Чернова.
Состояние команды: в последнее время «Спартак» играет очень неровно и даже нервно. Станкович постоянно тасует состав, а многочисленные новички, за исключением Барко, ничуть не усилили состав. Красно-белые получили чувствительный удар по морде от «Краснодара» и будут полны решимости реабилитироваться.
Статистика для ставок
- В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью со счетом 1:1
- Первый матч в Кубке России завершился победой махачкалинцев со счетом 1:0
- «Динамо» с учетом кубковых матчей не знает побед уже в 8 играх, «Спартак» в 4 матчах одержал 2 победы и 2 ничьи.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 3,80, а на «Спартак» — 2,02, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.
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Прогноз: несмотря на то, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе, ему придется играть в полную силу после позорного поражения в чемпионате от «Краснодара», иначе болельщики не поймут. Стоит ждать состав близкий к оптимальному, «Динамо» тоже нужна победа, чтобы идти дальше, поэтому придется атаковать.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2,08.
Прогноз: также можно усилить ставку через победу красно-белых.
Ставка: победа «Спартака» плюс тотал больше 2,5 за 3,40.