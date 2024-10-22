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    «Спартаку» нужно реабилитироваться

    Динамо Мх — Спартак: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Мх — «Спартак»
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    Эзекьель Барко
    22 октября в Кубке России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Спартак» Москва. Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 22 Октября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 18:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: после пяти туров махачкалинское «Динамо» идет на третьем месте в группе А Кубка России с 8 очками и не потеряло шансы выйти дальше.

    Последние матчи: в предущей кубковой игре подопечные Хасанби Биджиева по пенальти уступили «Крыльям Советов». Основное время матча получилось очень ярким и «Динамо» смогло отыграться с 0:3, но в серии 11-метровых точнее были самарцы.

    Динамо Мх — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В РПЛ «Динамо» Махачкала проиграла ЦСКА со счетом 0:1 и сыграло вничью с «Факелом» (1:1).

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    Состояние команды: в последнее время бело-голубые выглядят не лучшим образом, стали постоянно пропускать, а в атаке слабо реализовывать моменты. Как итог, в чемпионате России команда уже близко к зоне стыковых матчей, а в Кубке России борется с московскими одноклубниками за плей-офф.

    «Спартак» Москва

    Турнирное положение: после пяти туров «Спартак» обеспечил себе первое место в группе А с 12 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в четвертом туре команда Деяна Станковича в ярком матче победила московское «Динамо» со счетом 3:2. Голы в этой встрече забивали Барко, Мартинс Перейра и Виллиан Жозе. Второй и третий мяч были забиты в концовке при 1:2.

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    В РПЛ «Спартак» дома потерпел поражение от «Краснодара» (0:3) и победил «Ростов» (3:0).

    Не сыграют: перебор карточек у Литвинова и Хлусевича, травма у Чернова.

    Состояние команды: в последнее время «Спартак» играет очень неровно и даже нервно. Станкович постоянно тасует состав, а многочисленные новички, за исключением Барко, ничуть не усилили состав. Красно-белые получили чувствительный удар по морде от «Краснодара» и будут полны решимости реабилитироваться.

    Статистика для ставок

    • В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью со счетом 1:1

    • Первый матч в Кубке России завершился победой махачкалинцев со счетом 1:0

    • «Динамо» с учетом кубковых матчей не знает побед уже в 8 играх, «Спартак» в 4 матчах одержал 2 победы и 2 ничьи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Мх дают 3,80, а на «Спартак» — 2,02, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.

    Прогноз: несмотря на то, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе, ему придется играть в полную силу после позорного поражения в чемпионате от «Краснодара», иначе болельщики не поймут. Стоит ждать состав близкий к оптимальному, «Динамо» тоже нужна победа, чтобы идти дальше, поэтому придется атаковать.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2,08.

    Прогноз: также можно усилить ставку через победу красно-белых.

    Ставка: победа «Спартака» плюс тотал больше 2,5 за 3,40.

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    «Динамо» Мх — «Спартак»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. «Спартаку» нужно реабилитироваться
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