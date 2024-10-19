19 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам семи туров Премьер-лиги находится рядом с зоной еврокубков, занимая восьмую позицию.

Команда на три балла отстает от зоны еврокубков (пятой строчки), а также на один пункт уступает шестому в таблице «Брайтону», а также седьмому «Ньюкаслу».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Манчестер Сити» (2:3).

Эта неудача прервала мини-серию побед лондонского коллектива в два поединка, которые пришлись на английское первенство.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Лукич, Куэнка, Карлос Винисиус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Фулхэм» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя победы в двух последних матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему какие-никакие шансы хотя бы на ничью.

Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после семи стартовых туров английского первенства набрала 14 баллов.

Команда занимает пятую строчку в зоне еврокубков, отставая лишь по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также опережая двух ближайших преследователей на два очка.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на английский чемпионат и Лигу чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Конса, Рэмси, Онана и Макгинн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Астон Вилла» ни разу не проиграла при шести победах и двух ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу, и уж по крайней мере выездная ничья для подопечных Унаи Эмери представляется более чем реальной задачей.

Джон Дуран и Олли Уоткинс — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Астон Вилла» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.50, победа «Астон Виллы» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в восьми последних матчах гости не проиграли. При этом в шести из них забивали больше 1,5 голов.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.95