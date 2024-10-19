Фулхэм
Астон Вилла
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам семи туров Премьер-лиги находится рядом с зоной еврокубков, занимая восьмую позицию.
Команда на три балла отстает от зоны еврокубков (пятой строчки), а также на один пункт уступает шестому в таблице «Брайтону», а также седьмому «Ньюкаслу».
Фулхэм — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Манчестер Сити» (2:3).
Эта неудача прервала мини-серию побед лондонского коллектива в два поединка, которые пришлись на английское первенство.
Не сыграют: травмированы — Лукич, Куэнка, Карлос Винисиус, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Фулхэм» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя победы в двух последних матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему какие-никакие шансы хотя бы на ничью.
Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» после семи стартовых туров английского первенства набрала 14 баллов.
Команда занимает пятую строчку в зоне еврокубков, отставая лишь по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также опережая двух ближайших преследователей на два очка.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на английский чемпионат и Лигу чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Конса, Рэмси, Онана и Макгинн, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках в разных турнирах «Астон Вилла» ни разу не проиграла при шести победах и двух ничьих.
Это говорит о хороших шансах гостей на победу, и уж по крайней мере выездная ничья для подопечных Унаи Эмери представляется более чем реальной задачей.
Джон Дуран и Олли Уоткинс — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «Фулхэма» забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей «Астон Вилла» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.50, победа «Астон Виллы» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в восьми последних матчах гости не проиграли. При этом в шести из них забивали больше 1,5 голов.
При этом в четырех из шести последних матчей хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми их последних матчей.
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.95