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    «Армейцы» начнут без раскачки

    Динамо Мх — ЦСКА: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.46. 19.10.2024

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    Аббосбек Файзуллаев
    19 октября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы сражаются за выживание в РПЛ. Ныне команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Махачкала в 11 поединках чемпионата настреляло всего 5 мячей в ворота соперников. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч — 9 мячей.

    Динамо Мх — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Динамовцы подписали мировую с «Факелом» (1:1).

    До того команда в Кубке России в серии пенальти уступила «крылышкам». А вот поединок с московскими одноклубниками завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала проиграло 1 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: дагестанцы не побеждают с начала сентября. Да и гандикап от зоны стыков составляет всего 3 очка.

    Махачкалинцы атакуют слабее всех в лиге. Да и на одной надежности тылов команде Хасана Биджиева явно не преуспеть.

    Очевидно, что «Динамо» Махачкала будет действовать с привычной оглядкой на тылы. Вот только опыта на таком уровне команде явно недостает.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» привычно сильны и весьма амбициозны. По итогам 11 туров чемпионата команда находится на 4 месте.

    Причем ЦСКА весьма прилично действует в плане реализации. В 11 матчах подопечные Марко Николича отличились 21 точным выстрелом.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Армейцы» переиграли московское «Динамо» (2:1).

    До того команда в Кубке страны нанесла поражение «Пари НН» (2:0). Да и слабенький «Ахмат» москвичи разгромили (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 4 виктории. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Армейцы» выиграли в 3 своих последних матчах. Да и вообще, команда Николича прибавляет!

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    При этом ЦСКА в трех своих последних поединках забивал не менее 2 мячей. Да и Тамерлан Мусаев настрелял уже 5 голов в чемпионате.

    «Армейцы» имеют довольно приличный подбор атакующих исполнителей. Плюс весьма приличный сезон проводит Иван Обляков.

    И уж точно номинальные гости будут стараться продолжить свой победный сериал. Команда Николича выглядит на голову сильнее новичка элиты.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Махачкала забивает реже всех в лиге — 5 мячей

    • Москвичи побеждают в 3 матчах кряду

    • ЦСКА в 3 своих последних поединках забивал не менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.62 и 1.58.

    Прогноз: Москвичи имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    ЦСКА намерен продлить свой победный сериал, да и оппонент в последнее время явно не преуспевает.

    Ставка: Победа ЦСКА в 1 тайме за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.62

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    «Динамо» Мх — ЦСКА: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Армейцы» начнут без раскачки
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