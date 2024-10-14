14 октября в польском городе Вроцлав пройдет поединок 4-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе Б, в котором сыграют сборные Украины и Чехии. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Украина

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины финишировала на второй строке в своей группе дивизиона Б.

В текущем же розыгрыше украинцы после трех туров набрали три очка и пока идут на последнем месте в своем квартете. У них одна победа и два фиаско, разница мячей — 4:5.

Последние матчи: В минувшем туре соревнования, который прошел несколько дней тому назад, «желто-синие» набрали свои первые очки, обыграв в условно домашнем матче сборную Грузии со счетом 1:0, забив единственный гол во второй половине первого тайма. В двух же предыдущих игровых днях они поочередно уступили 1:2 Албании и предстоящему противнику 2:3 на его поле.

Не сыграют: Существенных потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Украины пока слабо проводит нынешний розыгрыш Лиги наций, проиграв два поединка из трех и добыв натужную минимальную викторию над Грузией. А за восемь предыдущих встреч во всех турнирах украинцы потерпели фиаско в половине из них. Раз за это время они еще сыграли вничью и трижды победили. И за весь этот период они не забивали в двух случаях.

Чехия

Турнирное положение: Национальная команда Чехии прошлый розыгрыш Лиги наций провела в дивизиона А, но понизилась в классе по итогам того турнира.

В новом соревновании ЛН чехи в трех играх набрали шесть баллов и делят первую строку с грузинами. У них два выигрыша и одно фиаско, разница мячей составляет 6:6.

Последние матчи: «Народная команда» неудачно стартовала в этом турнире, крупно проиграв в гостевом поединке сборной Грузии со счетом 1:4. А в последующих двух поединках она только побеждала, одолев поочередно на своем поле 3:2 Украину и Албанию 2:0 несколько дней тому назад.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сборная Чехии вышла победителем из своих двух предыдущих проведенных поединков, каждый раз выигрывая на при своих зрителях. До этого же она имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписала одну мировую и потерпела три фиаско. А забивная серия чехов на данный момент состоит из 13 поединков подряд и длится с октября прошлого года.

Статистика для ставок

В первом круге чехи на своем поле обыграли украинцев со счетом 3:2

До этого две игры из трех выиграла Украина при одной мировой

Всего между собой эти сборные между собой провели шесть встреч и соблюдают пока в них полный паритет — по две победы и проигрыша, и две ничьи

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Украины — 2.63, победа Чехии — 2.81, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Как и в первом круге, от противостояния этих сборных ждем обмена забитыми мячами, так как они редко когда уходят с поля без результативных действий.

Ставка: обе забьют за 1.79.

Прогноз: И также прогнозируем, что команды не смогут определить сильнейшего в этой игре и поделят очки между собой.

Ставка: ничья за 3.30.