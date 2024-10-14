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    Паритет в противостоянии этих сборных будет продолжен?

    Украина — Чехия. Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 октября 2024 года

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    Чехия — Украина
    14 октября в польском городе Вроцлав пройдет поединок 4-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе Б, в котором сыграют сборные Украины и Чехии. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Украина — Чехия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 14 Октября 2024 года

    Украина

  • Киев
    •  Украина 21:45 Чехия

    Чехия

  • Прага
    •

    Украина

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины финишировала на второй строке в своей группе дивизиона Б.

    В текущем же розыгрыше украинцы после трех туров набрали три очка и пока идут на последнем месте в своем квартете. У них одна победа и два фиаско, разница мячей — 4:5.

    Украина — Чехия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В минувшем туре соревнования, который прошел несколько дней тому назад, «желто-синие» набрали свои первые очки, обыграв в условно домашнем матче сборную Грузии со счетом 1:0, забив единственный гол во второй половине первого тайма. В двух же предыдущих игровых днях они поочередно уступили 1:2 Албании и предстоящему противнику 2:3 на его поле.

    Не сыграют: Существенных потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Украины пока слабо проводит нынешний розыгрыш Лиги наций, проиграв два поединка из трех и добыв натужную минимальную викторию над Грузией. А за восемь предыдущих встреч во всех турнирах украинцы потерпели фиаско в половине из них. Раз за это время они еще сыграли вничью и трижды победили. И за весь этот период они не забивали в двух случаях.

    Чехия

    Турнирное положение: Национальная команда Чехии прошлый розыгрыш Лиги наций провела в дивизиона А, но понизилась в классе по итогам того турнира.

    В новом соревновании ЛН чехи в трех играх набрали шесть баллов и делят первую строку с грузинами. У них два выигрыша и одно фиаско, разница мячей составляет 6:6.

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    • Последние матчи: «Народная команда» неудачно стартовала в этом турнире, крупно проиграв в гостевом поединке сборной Грузии со счетом 1:4. А в последующих двух поединках она только побеждала, одолев поочередно на своем поле 3:2 Украину и Албанию 2:0 несколько дней тому назад.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Сборная Чехии вышла победителем из своих двух предыдущих проведенных поединков, каждый раз выигрывая на при своих зрителях. До этого же она имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписала одну мировую и потерпела три фиаско. А забивная серия чехов на данный момент состоит из 13 поединков подряд и длится с октября прошлого года.

    Статистика для ставок

    • В первом круге чехи на своем поле обыграли украинцев со счетом 3:2

    • До этого две игры из трех выиграла Украина при одной мировой

    • Всего между собой эти сборные между собой провели шесть встреч и соблюдают пока в них полный паритет — по две победы и проигрыша, и две ничьи

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Украины — 2.63, победа Чехии — 2.81, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Как и в первом круге, от противостояния этих сборных ждем обмена забитыми мячами, так как они редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Ставка: обе забьют за 1.79.

    Прогноз: И также прогнозируем, что команды не смогут определить сильнейшего в этой игре и поделят очки между собой.

    Ставка: ничья за 3.30.

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    Украина — Чехия: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Паритет в противостоянии этих сборных будет продолжен?
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