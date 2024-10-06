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    «Динамо» — ЦСКА. Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — ЦСКА
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    6 октября в 11-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Октября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе после 10-и туров. «Динамо» продолжает борьбу за лидерство, отставая от 1-й позиции на 4 пункта.

    «Бело-голубые» — одни из лучших в лиге по результатам домашних встреч, занимая по этому показателю 2-е место в лиге. «Динамо» набрало 12 очков из 15-и возможных дома.

    Динамо — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» проиграли «Спартаку» со счетом 2:3 в Кубке России, пропустив решающий гол на 90-й минуте. До этого команда обыграла махачкалинское «Динамо» (1:0).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» проиграло только 1 раз, трижды победило и однажды сыграло вничью. За этот период команда забила 11 голов при 9-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Вячеслав Грулев (травма).

    Состояние команды: «Динамо» показывает хорошие результаты в РПЛ в последнее время, команда регулярно набирает очки.

    Лидер «бело-голубых» Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром команды. За 10 встреч в РПЛ форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу, занимая 14-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы располагаются на 5-й позиции в РПЛ, отставая от «Динамо» (4-я строчка) на 3 балла. За 10 туров ЦСКА набрал 17 пунктов.

    В гостях армейцы выступают довольно средне, набрав 8 очков из 15-и возможных. К тому же, у ЦСКА есть несколько игроков, которые точно смогут помочь команде в предстоящем матче.

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    • Последние матчи: В прошлом туре группового этапа Кубка России армейцы обыграли «Пари НН» со счетом 2:0. До этого ЦСКА одолел «Ахмат» (3:0), забив голы в каждом тайме.

    У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период армейцы забили 8 голов при 1-м пропущенном.

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    Состояние команды: ЦСКА начал стабильно набирать очки в последнее время. К тому же, команда отлично действует в обороне, именно это и может стать главным фактором в предстоящем матче с «Динамо».

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков и нападающий Тамерлан Мусаев находятся в отличной форме на старте сезона. На двоих футболисты забили 8 голов и сделали 2 ассиста в чемпионате России.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

    • В последних 8-и матчах «Динамо» проиграло только 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах «Динамо» непременно обыгрывало ЦСКА

    Комментарий Алексея Андронова

    Спортивный журналист Алексей Андронов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своим мнением о предстоящем матчем 11-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА:

  • Личка может сделать ставку на Тюкавина, а может через центр сыграть. И у него резерв большой, в отличие от ЦСКА. Николич ставит гораздо более простой футбол. Акинфеев посидел на скамейке в Нижнем Новгороде, отдохнул. От него будут многое зависить.
  • Алексей Андронов

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.70, а победа ЦСКА — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.73 и 2.13.

    Прогноз: Обеим командам необходимы очки. Можно предположить, что «Динамо» и ЦСКА не смогут определить победителя в предстоящем матче.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно откроет счет.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.90.

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    «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. Кто окажется победителем в московском дерби?
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