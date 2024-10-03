3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Карабах» на своем поле сыграет против «Мальме». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает предпоследнюю 35-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, разгромно уступив на выезде английскому «Тоттенхэму» (0:3).

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Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура азербайджанского первенства «Карабах» на своем поле обыграл «Сабах» (3:2).

В чемпионате Азербайджана коллектив по итогам семи поединков находится на первой позиции, опережая на два очка своего ближайшего преследователя «Араз».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей в разных турнирах «Карабах» выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы как на победу, так и на ничью, особенно дома, тем не менее, их ожидает дуэль с непростым соперником.

Команда пока что не забивала в Лиге Европы нового сезона.

«Мальме»

Турнирное положение: «Мальме» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 31-ю позицию вне зоне выхода в плей-офф.

Команда в стартовом поединке континентального турнира потерпела поражение, проиграв на своем поле шотландскому «Рейнджерс» (0:2).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шведского первенства «Мальме» на своем поле обыграл «Мьельбю» со счетом 2:0.

Коллектив в своем национальном первенстве за пять туров до конца розыгрыша занимает первую строчку, на 10 баллов опережая своего ближайшего преследователя «Юргорден», поэтому близок к титулу.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти из шести последних матчей в разных турнирах «Мальме» проиграл лишь раз, а выиграл трижды.

С одной стороны такая форма четко позволяет коллективу рассчитывать ничью, с другой — не особо убеждает в хороших шансах на победу.

Команда пока что не забивала в Лиге Европы нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Карабаха» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Карабах» выиграл

в семи последних матчах «Мальме» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.85, победа «Мальме» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, в данном случае их ожидает более сильный соперник, чем те, кого они победили в данных играх.

Ставка: «Мальме» не проиграет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забивал, ведь так было в семи последних матчах гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15