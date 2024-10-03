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    Обыграет ли «Карабах» «Мальме»?

    «Карабах» — «Мальме». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Мальме»
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    Понтус Янссон («Мальме»)
    3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Карабах» на своем поле сыграет против «Мальме». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Мальме», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:45 Мальмё

    Мальмё

  • Мальмё
    •

    «Карабах»

    Турнирное положение: «Карабах» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает предпоследнюю 35-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, разгромно уступив на выезде английскому «Тоттенхэму» (0:3).

    Карабах — Мальмё: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура азербайджанского первенства «Карабах» на своем поле обыграл «Сабах» (3:2).

    В чемпионате Азербайджана коллектив по итогам семи поединков находится на первой позиции, опережая на два очка своего ближайшего преследователя «Араз».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей в разных турнирах «Карабах» выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы как на победу, так и на ничью, особенно дома, тем не менее, их ожидает дуэль с непростым соперником.

    Команда пока что не забивала в Лиге Европы нового сезона.

    «Мальме»

    Турнирное положение: «Мальме» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 31-ю позицию вне зоне выхода в плей-офф.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира потерпела поражение, проиграв на своем поле шотландскому «Рейнджерс» (0:2).

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  • 22/09/2024

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шведского первенства «Мальме» на своем поле обыграл «Мьельбю» со счетом 2:0.

    Коллектив в своем национальном первенстве за пять туров до конца розыгрыша занимает первую строчку, на 10 баллов опережая своего ближайшего преследователя «Юргорден», поэтому близок к титулу.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти из шести последних матчей в разных турнирах «Мальме» проиграл лишь раз, а выиграл трижды.

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    С одной стороны такая форма четко позволяет коллективу рассчитывать ничью, с другой — не особо убеждает в хороших шансах на победу.

    Команда пока что не забивала в Лиге Европы нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Карабаха» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Карабах» выиграл

    • в семи последних матчах «Мальме» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.85, победа «Мальме» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, в данном случае их ожидает более сильный соперник, чем те, кого они победили в данных играх.

    Ставка: «Мальме» не проиграет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забивал, ведь так было в семи последних матчах гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.15

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    «Карабах» — «Мальме»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Карабах» «Мальме»?
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