Хераклес
Херенвен
«Хераклес»
Турнирное положение: «Хераклес» вряд ли избежит борьбы за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Хераклес» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось всего 4 раза в 6 турах Эредивизии.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Поединок с «Неймегеном» принес викторию (2:1).
При этом «Хераклес» до того расписал паритет с «Алмере» (0:0). А вот встреча со «Зволле» завершилась коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Сэм Шеперман — травмирован.
Состояние команды: «Хераклесу» срочно нужны очки. Вот только в плане реализации команда выглядит бледновато.
Поединки с «Херенвеном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хераклес» выиграл 1 раз при 4 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только стабильностью команда явно не блещет.
«Херенвен»
Турнирное положение: Команда Робина ван Перси намеревается попасть в еврокубки. По итогам 6 стартовых туров она находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Херенвен» в новом чемпионате разжился лишь 7 очками. Забила команда 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три важнейших очка. «Гронинген» был обыгран со счетом 2:1.
При этом до того команда уступила «Твенте» (0:2). Вот только поражение от «Аз Алкмаара» со счетом 1:9 еще не успело забыться.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Херенвен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Херенвен» чередует успешные поединки с откровенно провальными. Да и подбор игроков у команды относительно скромный.
Главным бичом команды ван Перси являются ненадежные тылы. В среднем она пропускает в свои ворота чаще 2 голов за матч.
При этом «Херенвен» в 4 последних очных поединках обыгрывал «Хераклес». Да и мотивация подняться повыше в таблице у гостей огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Подопечные ван Перси явно способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Херенвен» обыгрывал «Хераклес» в 4 последних очных поединках
- «Хераклес» в среднем забивает менее гола за матч
- «Херенвен» в среднем пропускает более 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Херенвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.25.
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Прогноз: Команда ван Перси постепенно набирает обороты, к тому же традиционно успешно противостоит «Хереклесу».
Гости сражаются за высокие места в чемпионате, и уж точно будут максимально активно атаковать.
Ставка: Победа «Херенвена» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25