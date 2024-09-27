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    Три очка для команды ван Перси?

    «Хераклес» — «Херенвен». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Эредивизия, 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хераклес» — «Херенвен»
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    Робин Ван Перси
    27 сентября в 7-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Хераклес» и «Херенвен». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хераклес» — «Херенвен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 27 Сентября 2024 года

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Хераклес 21:00 Херенвен

    Херенвен

  • Херенвен
    •

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» вряд ли избежит борьбы за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хераклес» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось всего 4 раза в 6 турах Эредивизии.

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Поединок с «Неймегеном» принес викторию (2:1).

    При этом «Хераклес» до того расписал паритет с «Алмере» (0:0). А вот встреча со «Зволле» завершилась коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Сэм Шеперман — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Хераклесу» срочно нужны очки. Вот только в плане реализации команда выглядит бледновато.

    Поединки с «Херенвеном» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Хераклес» выиграл 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только стабильностью команда явно не блещет.

    «Херенвен»

    Турнирное положение: Команда Робина ван Перси намеревается попасть в еврокубки. По итогам 6 стартовых туров она находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Херенвен» в новом чемпионате разжился лишь 7 очками. Забила команда 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три важнейших очка. «Гронинген» был обыгран со счетом 2:1.

    При этом до того команда уступила «Твенте» (0:2). Вот только поражение от «Аз Алкмаара» со счетом 1:9 еще не успело забыться.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Херенвен» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Херенвен» чередует успешные поединки с откровенно провальными. Да и подбор игроков у команды относительно скромный.

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    Главным бичом команды ван Перси являются ненадежные тылы. В среднем она пропускает в свои ворота чаще 2 голов за матч.

    При этом «Херенвен» в 4 последних очных поединках обыгрывал «Хераклес». Да и мотивация подняться повыше в таблице у гостей огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Подопечные ван Перси явно способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Херенвен» обыгрывал «Хераклес» в 4 последних очных поединках

    • «Хераклес» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Херенвен» в среднем пропускает более 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Херенвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.25.

    Прогноз: Команда ван Перси постепенно набирает обороты, к тому же традиционно успешно противостоит «Хереклесу».

    Гости сражаются за высокие места в чемпионате, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    Ставка: Победа «Херенвена» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

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