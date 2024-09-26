«Рома» сыграет на своем поле против «Атлетика» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Путь в турнире: «Рома» попала сразу в основную часть Лиги Европы.

Последние матчи: в минувшее воскресенье «Рома» одержала домашнюю победу над «Удинезе» — 3:0. Украинский нападающий Артем Довбик стал автором гола и результативной передачи.

Римляне прервали серию из четырех матчей без побед. Перед этим они трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Не сыграют: ближайший матч точно пропустит Алексис Салемакерс.

Состояние команды: «Рома» ужасно начала сезон, в связи с чем на прошлой неделе в ситуацию пришлось вмешиваться руководству. Вскоре после матча с «Дженоа» (1:1) клуб объявил об увольнении Даниэле Де Росси. Нового главного тренера нашли буквально в тот же день — им стал Иван Юрич, ранее работавший в «Торино».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В первом матче под руководством хорвата «Рома» разгромила на «Стадио Олимпико» «Удинезе», который перед визитом в Вечный город был на вершине турнирной таблицы.

Что интересно, в начале года, когда Де Росси заменил на посту тренера Жозе Моуринью, «Рома» тоже сразу начала побеждать. Похоже, этому составу где-то раз в полгода нужна встряска.

В общем, в эмоциональном плане смена тренера точно пошла на пользу римской команде.

«Атлетик»

Путь в турнире: «Атлетик» тоже попал сразу в основную часть турнира.

Последние матчи: несколько дней назад «Атлетик» выиграл на своем поле у «Сельты» — 3:1.

Баски продлили победную серию до трех матчей. Ранее в этом месяце они одержали победы над «Лас-Пальмасом» и «Леганесом».

Не сыграют: в предстоящем матче не сыграют основной вратарь «Атлетика» Унаи Симон и вингер Нико Уильямс.

Состояние команды: «Атлетик» не очень хорошо провел первые матчи, но, как и ожидалось, после международной паузы заметно прибавил.

Достаточно посмотреть на самую банальную статистику: команда Эрнесто Вальверде выиграла четыре из пяти последних матчей.

Но помимо этого также стоит отметить, что на этом отрезке у «Атлетика» был только один по-настоящему опасный соперник — «Атлетико». И в этом матче баски проиграли мадридскому клубу на своем поле со счетом 0:1.

Статистика для ставок

«Рома» забила больше одного гола только в одном из пяти предыдущих матчей

Три из пяти предыдущих матчей с участием «Ромы» завершились вничью

«Атлетик» забил восемь мячей в трех недавних матчах

«Атлетик» ни разу не забивал только в одном из семи предыдущих матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Рому» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Атлетика» — за 3.65.

Прогноз: «Рома» действительно мощно провела недавний матч с «Удинезе», но пока не очень понятно, что это было — одноразовая акция для успокоения болельщиков или команда действительно выдохнула с облегчением после увольнения Де Росси и теперь будет регулярно играть на таком уровне.

В общем, сейчас нет ни малейшей уверенности в том, что римляне обыграют дерзких басков. Как известно, клубы Ла Лиги чувствуют себя как рыба в воде в таких матчах.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 за 2.12.

Прогноз: но также логично предположить, что «Рома» на своем поле будет чаще атаковать, а это значит, что, скорее всего, у нее будет немало угловых.

Ставка: тотал угловых «Ромы» больше 5,5 за 1.94.