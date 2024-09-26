Рома
Атлетик
«Рома»
Путь в турнире: «Рома» попала сразу в основную часть Лиги Европы.
Последние матчи: в минувшее воскресенье «Рома» одержала домашнюю победу над «Удинезе» — 3:0. Украинский нападающий Артем Довбик стал автором гола и результативной передачи.
Рома — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Римляне прервали серию из четырех матчей без побед. Перед этим они трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Не сыграют: ближайший матч точно пропустит Алексис Салемакерс.
Состояние команды: «Рома» ужасно начала сезон, в связи с чем на прошлой неделе в ситуацию пришлось вмешиваться руководству. Вскоре после матча с «Дженоа» (1:1) клуб объявил об увольнении Даниэле Де Росси. Нового главного тренера нашли буквально в тот же день — им стал Иван Юрич, ранее работавший в «Торино».
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
В первом матче под руководством хорвата «Рома» разгромила на «Стадио Олимпико» «Удинезе», который перед визитом в Вечный город был на вершине турнирной таблицы.
Что интересно, в начале года, когда Де Росси заменил на посту тренера Жозе Моуринью, «Рома» тоже сразу начала побеждать. Похоже, этому составу где-то раз в полгода нужна встряска.
В общем, в эмоциональном плане смена тренера точно пошла на пользу римской команде.
«Атлетик»
Путь в турнире: «Атлетик» тоже попал сразу в основную часть турнира.
Последние матчи: несколько дней назад «Атлетик» выиграл на своем поле у «Сельты» — 3:1.
Баски продлили победную серию до трех матчей. Ранее в этом месяце они одержали победы над «Лас-Пальмасом» и «Леганесом».
Не сыграют: в предстоящем матче не сыграют основной вратарь «Атлетика» Унаи Симон и вингер Нико Уильямс.
Состояние команды: «Атлетик» не очень хорошо провел первые матчи, но, как и ожидалось, после международной паузы заметно прибавил.
Достаточно посмотреть на самую банальную статистику: команда Эрнесто Вальверде выиграла четыре из пяти последних матчей.
Но помимо этого также стоит отметить, что на этом отрезке у «Атлетика» был только один по-настоящему опасный соперник — «Атлетико». И в этом матче баски проиграли мадридскому клубу на своем поле со счетом 0:1.
Статистика для ставок
- «Рома» забила больше одного гола только в одном из пяти предыдущих матчей
- Три из пяти предыдущих матчей с участием «Ромы» завершились вничью
- «Атлетик» забил восемь мячей в трех недавних матчах
- «Атлетик» ни разу не забивал только в одном из семи предыдущих матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Рому» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Атлетика» — за 3.65.
Прогноз: «Рома» действительно мощно провела недавний матч с «Удинезе», но пока не очень понятно, что это было — одноразовая акция для успокоения болельщиков или команда действительно выдохнула с облегчением после увольнения Де Росси и теперь будет регулярно играть на таком уровне.
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В общем, сейчас нет ни малейшей уверенности в том, что римляне обыграют дерзких басков. Как известно, клубы Ла Лиги чувствуют себя как рыба в воде в таких матчах.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 за 2.12.
Прогноз: но также логично предположить, что «Рома» на своем поле будет чаще атаковать, а это значит, что, скорее всего, у нее будет немало угловых.
Ставка: тотал угловых «Ромы» больше 5,5 за 1.94.