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    «Барселона» попытается уйти от конкурентов в отрыв

    Вильярреал — Барселона: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 22.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Барселона»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
    22 сентября в рамках 6-го тура испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Барселона». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 19:30 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: Команда отлично стартовала в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Вильярреал» занимает 4-е место в таблице Примеры с 11-ю очками, отставая от 1-й позиции лишь на 4 балла.

    В прошлом сезоне команде не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы зайти в зону еврокубков. Удачный старт в этом году вполне может помочь «Вильярреалу» выполнить задачу на сезон.

    Вильярреал — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда обыграла «Мальорку» (2:1), забив победный гол на 90+4-й минуте. До этого «Вильярреал» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

    В нынешнем сезоне команда еще не проиграла ни одного матча. За 5 встреч у «Вильярреала» 3 победы и 2 ничейных результата. За этот период команда забила 11 голов при 8-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Хуан Фойт и Херард Морено (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Вильярреал» очень хорош в нынешнем сезоне. Команда вполне способна дать бой «Барселоне» в предстоящем матче.

    В прошлом очном матче «Вильярреал» обыграл «сине-гранатовых» со счетом 5:3, перевернув игру в концовке встречи.

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе после 5-и туров. «Сине-гранатовые» набрали максимум баллов на старте.

    Стоит отметить, что на чужом поле «Барселона» уже успела провести 3 матча, в которых ни разу не проиграла, пропустив в этих встречах только 3 гола.

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    • Последние матчи: В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «сине-гранатовые» проиграли «Монако» (1:2). До этого команда обыграла «Жирону» со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме.

    В 6-и матчах нынешнего сезона «Барселона» проиграла только 1 раз и 5 раз победила. За этот период «сине-гранатовые» забили 18 голов при 6-и пропущенных.

    Не сыграют: Ферран Торрес (красная карточка), Рональд Араухо, Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Френки Де Йонг, Гави, Фермин Лопес и Дани Ольмо (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Барселона» на старте сезона очень хороша. Вряд-ли команду сломает поражение от «Монако» в Лиге чемпионов. К тому же, у «сине-гранатовых» превосходная атакующая линия.

    Нападающие «Барселоны» Роберт Левандовский, Ламин Ямаль и Рафинья занимают первые 3 места в списке лучших бомбардиров лиги, забив на троих 10 голов.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла все 5 матчей на старте сезона

    • «Вильярреал» не проиграл ни одной встречи в нынешнем сезоне Примеры

    • В последних 2-х очных встречах команды на двоих забили 7 и 8 голов за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.15, а победа «Вильярреал» — в 4.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.42 и 2.85.

    Прогноз: Можно предположить, что «Барселона» после проигранного матча приложит максимум усилий, чтобы победить.

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.25.

    Прогноз: Команды начнут забивать голы уже в 1-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.95.

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