В пятницу, 20 сентября, в шестом туре нидерландской Эредивизии «Зволле» дома сыграет против «АЗ Алкмар». Начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зволле» — «АЗ Алкмар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зволле»

Турнирное положение: Минувший розыгрыше Эредивизии этот коллектив завершил на 12 строке, опередив опасную зону на семь пунктов.

В текущем же первенстве страны «Зволле» в пяти турах набрал четыре очка и находится в нижней части таблицы. У команды одна победа, одна ничья и три фиаско, разница мячей — 5:8.

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Последние матчи: Все свои очки в этом чемпионате «сине-белые» набрали в двух предыдущих турах, обыграв дома 3:0 «Хераклес» и расписав на выезде мировую с «Твенте» 1:1. До этого они в гостях по 0:1 уступили «Утрехту» и «Неймегену», а также были разбиты на своем поле «Фейеноордом» со счетом 1:5.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Еще с учетом прошлого розыгрыша Эрадивизии «Зволле» смог выиграть всего лишь один поединок из восьми предыдущих при двух мировых исходах и пяти поражениях.

И в трех матчах данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола, а свои ворота на замке смогла сохранит за это время только раз.

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: Клуб из Алкмара прошлый чемпионат Нидерландов завершил на четвертой строке, проиграв четыре балла третьей лигачемпионовской позиции.

В новом же первенстве после пяти туров «АЗ Алкмар» идет вторым, имея в активе 13 баллов. Команда четыре матча выиграла и раз сыграла вничью, разница мячей — 14:1.

Последние матчи: Единственная потеря пунктов случилась с «сырными фермерами» в третьем туре, когда они в гостях расписали ничью с «Гронингеном» 0:0. В первых же двух игровых днях они поочередно одолели по 1:0 «Альмере Сити» на выезде и дома «Неймеген». В двух же предыдущих поединках состоялись виктории над «Валвейком» 3:0 вне родных стен и над «Херенвеном» 9:1 при своих зрителях.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К этому матчу «АЗ Алкмар» подходит с 10-матчевой бесприогрышной серией в чемпионате страны, которая длится еще с прошлого сезона. За это время коллектив расписал два мировых результата и добился восьми выигрышей. И в шести встречах данного периода команда смогла сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «АЗ Алкмар» разгромил «Зволле» на его поле со счетом 3:0 А пять предыдущих очных игр этих команд завершились на тотал больше 2,5





В шести из семи последних очных противостояний данных команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «АЗ Алкмара» — 1.52, победа «Зволле» — 6.00, ничья — 4.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.25 соответственно.

Прогноз: «АЗ Алкмар» на старте сезона демонстрирует отменный уровень футбола и даже вне родных стен должен легко справится с таким соперником.

Рекомендуемая ставка: победа «АЗ Алкмара» с форой (-1) за 1.80.

Прогноз: И так как команды в играх между собой зачастую забивают друг другу и выдают верховые поединки, то есть смысл поставить еще на такой исход — обе забьют + ТБ 2,5.

Ставка: обе забьют + ТБ 2,5 за 2.14.