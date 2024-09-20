ПЕК Зволле
АЗ Алкмар
«Зволле»
Турнирное положение: Минувший розыгрыше Эредивизии этот коллектив завершил на 12 строке, опередив опасную зону на семь пунктов.
В текущем же первенстве страны «Зволле» в пяти турах набрал четыре очка и находится в нижней части таблицы. У команды одна победа, одна ничья и три фиаско, разница мячей — 5:8.
ПЕК Зволле — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Все свои очки в этом чемпионате «сине-белые» набрали в двух предыдущих турах, обыграв дома 3:0 «Хераклес» и расписав на выезде мировую с «Твенте» 1:1. До этого они в гостях по 0:1 уступили «Утрехту» и «Неймегену», а также были разбиты на своем поле «Фейеноордом» со счетом 1:5.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Еще с учетом прошлого розыгрыша Эрадивизии «Зволле» смог выиграть всего лишь один поединок из восьми предыдущих при двух мировых исходах и пяти поражениях.
И в трех матчах данного отрезка команда уходила с поля без забитого гола, а свои ворота на замке смогла сохранит за это время только раз.
«АЗ Алкмар»
Турнирное положение: Клуб из Алкмара прошлый чемпионат Нидерландов завершил на четвертой строке, проиграв четыре балла третьей лигачемпионовской позиции.
В новом же первенстве после пяти туров «АЗ Алкмар» идет вторым, имея в активе 13 баллов. Команда четыре матча выиграла и раз сыграла вничью, разница мячей — 14:1.
Последние матчи: Единственная потеря пунктов случилась с «сырными фермерами» в третьем туре, когда они в гостях расписали ничью с «Гронингеном» 0:0. В первых же двух игровых днях они поочередно одолели по 1:0 «Альмере Сити» на выезде и дома «Неймеген». В двух же предыдущих поединках состоялись виктории над «Валвейком» 3:0 вне родных стен и над «Херенвеном» 9:1 при своих зрителях.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К этому матчу «АЗ Алкмар» подходит с 10-матчевой бесприогрышной серией в чемпионате страны, которая длится еще с прошлого сезона. За это время коллектив расписал два мировых результата и добился восьми выигрышей. И в шести встречах данного периода команда смогла сохранить свои ворота на замке.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «АЗ Алкмар» разгромил «Зволле» на его поле со счетом 3:0
А пять предыдущих очных игр этих команд завершились на тотал больше 2,5
-
- В шести из семи последних очных противостояний данных команд играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «АЗ Алкмара» — 1.52, победа «Зволле» — 6.00, ничья — 4.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.25 соответственно.
- 2.10Монако — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.13Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «АЗ Алкмар» на старте сезона демонстрирует отменный уровень футбола и даже вне родных стен должен легко справится с таким соперником.
Рекомендуемая ставка: победа «АЗ Алкмара» с форой (-1) за 1.80.
Прогноз: И так как команды в играх между собой зачастую забивают друг другу и выдают верховые поединки, то есть смысл поставить еще на такой исход — обе забьют + ТБ 2,5.
Ставка: обе забьют + ТБ 2,5 за 2.14.