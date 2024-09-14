Милан
Венеция
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» по итогам трех туров находится в нижней половине таблицы, занимая лишь 14-ю позицию.
Команда набрала всего два очка и опережает зону вылета только по дополнительным показателям, тогда как до зоны еврокубков ей уже четыре балла.
Милан — Венеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле разошелся миром с «Лацио» (2:2).
Эта ничья стала для хозяев второй в трех последних поединках, которые пришлись на старт национального первенства.
Не сыграют: травмированы — Беннасер, Тшау, Спортьелло и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх (официальных — в рамках Серии А), «Милан» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Словом, у «россонери» плохие результаты, но слабость соперника, а также фактор своего поля может помочь им вернуться на победную стезю.
Пять голов команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
«Венеция»
Турнирное положение: «Венеция» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрала только один балл.
Команда находится на второй с конца турнирной таблицы, 19-й позиции, уступая безопасной 17-й строчке только на один балл.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле проиграл «Торино» (0:1).
Это поражение стало для гостей третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.
Не сыграют: травмирован — Бьяркасон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Венеция» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о слабой форме гостей, как и подобает аутсайдеру, так что им остается рассчитывать только на текущие проблемы гранда кальчо.
Кофод Андерсен — автор единственного гола команды на старте нового сезона Серии А.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Милана» забивали обе команды
- в пяти последних матчах «Милана» забивали больше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Венеции» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Эмполи» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. При этом в пяти их последних играх соперники забивали больше 2,5 голов.
В то же время, в двух из четырех последних поединков гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.
Ставка: «Милан» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 2.00