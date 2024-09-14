14 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Венеция». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам трех туров находится в нижней половине таблицы, занимая лишь 14-ю позицию.

Команда набрала всего два очка и опережает зону вылета только по дополнительным показателям, тогда как до зоны еврокубков ей уже четыре балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле разошелся миром с «Лацио» (2:2).

Эта ничья стала для хозяев второй в трех последних поединках, которые пришлись на старт национального первенства.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Беннасер, Тшау, Спортьелло и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх (официальных — в рамках Серии А), «Милан» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Словом, у «россонери» плохие результаты, но слабость соперника, а также фактор своего поля может помочь им вернуться на победную стезю.

Пять голов команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрала только один балл.

Команда находится на второй с конца турнирной таблицы, 19-й позиции, уступая безопасной 17-й строчке только на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле проиграл «Торино» (0:1).

Это поражение стало для гостей третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

Не сыграют: травмирован — Бьяркасон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Венеция» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о слабой форме гостей, как и подобает аутсайдеру, так что им остается рассчитывать только на текущие проблемы гранда кальчо.

Кофод Андерсен — автор единственного гола команды на старте нового сезона Серии А.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Милана» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Милана» забивали больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Венеции» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Эмполи» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. При этом в пяти их последних играх соперники забивали больше 2,5 голов.

В то же время, в двух из четырех последних поединков гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Милан» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.00