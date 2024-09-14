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    Одержит ли «Милан» первую победу в Серии А?

    Милан — Венеция: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 1.87

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Венеция»
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    Рафаэл Леау («Милан»)
    14 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Венеция». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Сентября 2024 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 21:45 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам трех туров находится в нижней половине таблицы, занимая лишь 14-ю позицию.

    Команда набрала всего два очка и опережает зону вылета только по дополнительным показателям, тогда как до зоны еврокубков ей уже четыре балла.

    Милан — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле разошелся миром с «Лацио» (2:2).

    Эта ничья стала для хозяев второй в трех последних поединках, которые пришлись на старт национального первенства.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Беннасер, Тшау, Спортьелло и Флоренци, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх (официальных — в рамках Серии А), «Милан» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Словом, у «россонери» плохие результаты, но слабость соперника, а также фактор своего поля может помочь им вернуться на победную стезю.

    Пять голов команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрала только один балл.

    Команда находится на второй с конца турнирной таблицы, 19-й позиции, уступая безопасной 17-й строчке только на один балл.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле проиграл «Торино» (0:1).

    Это поражение стало для гостей третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат и Кубок Италии.

    Не сыграют: травмирован — Бьяркасон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Венеция» ни разу не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о слабой форме гостей, как и подобает аутсайдеру, так что им остается рассчитывать только на текущие проблемы гранда кальчо.

    Кофод Андерсен — автор единственного гола команды на старте нового сезона Серии А.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Милана» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Милана» забивали больше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Венеции» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Эмполи» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в четырех из семи последних матчей хозяева выиграли. При этом в пяти их последних играх соперники забивали больше 2,5 голов.

    В то же время, в двух из четырех последних поединков гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Милан» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00

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    «Милан» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Милан» первую победу в Серии А?
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