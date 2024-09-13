13 сентября в 25-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Чжэцзян Профессионал» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Чжэцзян Профессионал» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чжэцзян Профессионал»

Турнирное положение: «Чжэцзян Профессионал» намерен побороться за попадание в топ-5. На данный момент команда расположилась на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Чжэцзян Профессионал» лишь на 5 очка отстает от искомой 5 позиции. Вот только забила команда всего 41 мяч в 24 матчах.

Чжэцзян — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.523.951.86Бонус180%

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Чжэцзян Профессионал» запишет себе в актив. В поединке с «Бэйцзин Гоань» команда расписала мировую (0:0).

А вот до того «Чжэцзян Профессионал» уступил «Тяньцзинь Тайгер» (2:3). Зато «Циндао Хайниу» был обыгран со счетом 4:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чжэцзян Профессионал» является немиролюбивой командой. В 24 матчах она лишь дважды играла вничью.

Матчи против «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Чжэцзян Профессионал» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой одному из лидеров. Вот только стабильности им явно недостает.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» по привычке ходит в претендентах на чемпионство. На текущий момент команда находится на 2 строчке.

Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и проиграли подопечные Леонида Слуцкого лишь однажды.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. Подопечные Слуцкого переиграли «Бэйцзин Гоань» (2:1).

До того команда сумела переиграть «Шанхай Порт» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Наньтун Чжиюнь» (5:1).

Вообще же, «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Шанхай Шеньхуа» пропустил всего 12 мячей в 24 матчах.

Зато команда имеет не столь мощную атаку. Забил «Шанхай Шеньхуа» 60 мячей в 24 матчах, что на 21 мяч меньше, чем у главного конкурента за чемпионский титул.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в первом круге обыграл «Чжэцзян Профессионал». В ворота соперника команда Слуцкого отгрузила 4 безответных мяча.

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Терять очки для шанхайцев нынче непозволительная роскошь.

Статистика для ставок

«Чжэцзян Профессионал» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Шанхай Шеньхуа» пропускает реже всех в чемпионате — 12 мячей

«Шанхай Шеньхуа» выиграл в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: Команда Слуцкого сражается за лидерство, и явно будет активно атаковать с первых минут матча.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же выиграли в трех своих последних матчах.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.75