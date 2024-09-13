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    Команда Слуцкого быстро возьмет свое

    Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Чжэцзян Профессионал» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    13 сентября в 25-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Чжэцзян Профессионал» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Чжэцзян Профессионал» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 13 Сентября 2024 года

    Чжэцзян

  • Ханчжоу
    •  Чжэцзян 14:35 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Чжэцзян Профессионал»

    Турнирное положение: «Чжэцзян Профессионал» намерен побороться за попадание в топ-5. На данный момент команда расположилась на 7 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Чжэцзян Профессионал» лишь на 5 очка отстает от искомой 5 позиции. Вот только забила команда всего 41 мяч в 24 матчах.

    Чжэцзян — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Чжэцзян Профессионал» запишет себе в актив. В поединке с «Бэйцзин Гоань» команда расписала мировую (0:0).

    А вот до того «Чжэцзян Профессионал» уступил «Тяньцзинь Тайгер» (2:3). Зато «Циндао Хайниу» был обыгран со счетом 4:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чжэцзян Профессионал» является немиролюбивой командой. В 24 матчах она лишь дважды играла вничью.

    Матчи против «Шанхай Шеньхуа» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Чжэцзян Профессионал» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой одному из лидеров. Вот только стабильности им явно недостает.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» по привычке ходит в претендентах на чемпионство. На текущий момент команда находится на 2 строчке.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и проиграли подопечные Леонида Слуцкого лишь однажды.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. Подопечные Слуцкого переиграли «Бэйцзин Гоань» (2:1).

    До того команда сумела переиграть «Шанхай Порт» (3:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Наньтун Чжиюнь» (5:1).

    Вообще же, «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Шанхай Шеньхуа» пропустил всего 12 мячей в 24 матчах.

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    Зато команда имеет не столь мощную атаку. Забил «Шанхай Шеньхуа» 60 мячей в 24 матчах, что на 21 мяч меньше, чем у главного конкурента за чемпионский титул.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» в первом круге обыграл «Чжэцзян Профессионал». В ворота соперника команда Слуцкого отгрузила 4 безответных мяча.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Терять очки для шанхайцев нынче непозволительная роскошь.

    Статистика для ставок

    • «Чжэцзян Профессионал» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Шанхай Шеньхуа» пропускает реже всех в чемпионате — 12 мячей

    • «Шанхай Шеньхуа» выиграл в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

    Прогноз: Команда Слуцкого сражается за лидерство, и явно будет активно атаковать с первых минут матча.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же выиграли в трех своих последних матчах.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.75

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    «Чжэцзян Профессионал» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого быстро возьмет свое
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