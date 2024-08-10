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    Не стоит ждать результативного матча

    Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 10/08/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — ЦСКА
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
    10 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне до последнего тура «Краснодар» претендовал на чемпионство в РПЛ, но ничего не вышло. В нынешнем сезоне «быки» стартовали не очень удачно.

    После 3-х туров «Краснодар» занимает лишь 12-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. За все встречи команда сумела забить только 1 гол и также 1 раз пропустить.

    Краснодар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а до этого обыграл ЦСКА со счетом 1:0, забив единственный гол на 52-й минуте.

    В последних 5-и матчах «Краснодар» проиграл только «Зениту» (2:4), трижды сыграл вничью и однажды победил. За этот период команда забила 4 гола при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: У «Краснодара» явные проблемы с атакой, команда либо совсем не может забить, либо получается максимум 1 гол. Несмотря на это, в обороне — полный порядок.

    Стоит отметить, что «Краснодар» обыгрывал ЦСКА в последних 2-х очных встречах с одинаковыми счетами 1:0. Смогут ли «быки» на сей раз одолеть ЦСКА? Большой вопрос...

    ЦСКА

    Турнирное положение: После 3-х туров ЦСКА занимает 3-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. Команда отлично стартовала в нынешнем сезоне при новом главном тренере.

    У ЦСКА довольно неплохая результативность на старте, команда смогла забить 8 голов за 3 встречи при 1-м пропущенном.

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  • 06/08/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ ЦСКА разгромил «Оренбург» со счетом 5:1. До этого команда обыграла «Пари НН» (3:0), забивая голы в каждом тайме.

    За последние 5 матчей во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 матч, а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграет: Егор Ушаков (травма).

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    Состояние команды: ЦСКА выдал очень бодрое начало сезона, но получится ли у команда взять реванш у «Краснодара» за поражение в июльском матче Кубка России?

    Пока ЦСКА еще не пропустил ни одного гола на чужом поле. Команда провела 2 матча, в которых 1 раз одержала победу и однажды сыграла вничью (3:0 и 0:0).

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х матчах ЦСКА пропустил только 2 гола

    • В последних 3-х встречах «Краснодар» ни разу не пропустил, забив при этом 1 гол

    • За прошедшие 5 очных встреч команды по 2 раза выиграли друг у друга и однажды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.40, а победа ЦСКА — в 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: Можно предположить, что у одной из команд не получится забить.

    Ставка: Обе забьют — нет за 2.10.

    Прогноз: Судя по тому, как обе команды играют в обороне, не стоит ждать результативного матча.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.88.

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    «Краснодар» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать результативного матча
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