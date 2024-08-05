Франция U23
Египет U23
Франция (U23)
Турнирное положение: Французы уверенно выиграли свою группу. В 3 матчах «трехцветные» набрали 9 очков.
При этом Франция (U23) еще не пропустила ни одного мяча на турнире. Да и по именам команда Тьерри Анри выглядит впечатляюще.
Последние матчи: С атакой у команды также полный порядок. В трех матчах группового этапа Олимпиады французы настреляли 7 мячей.
В четвертьфинале команда Анри минимально переиграла аргентинцев. А вот до того французы разгромили новозеландцев (3:0).
Наверняка Франция (U23) будет активно атаковать. Да и с такими орлами, как опытнейший Александр Ляказетт, по-другому просто нельзя.
Не сыграют: Энцо Мийо — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и Жан-Филип Матета забил уже 2 мяча на Олимпиаде.
Очевидно, что Франция (U23) мотивирована выиграть турнир. Правда, теперь придется взламывать сверхнадежные египетские тылы.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и пресловутое преимущество в классе должно сказаться!
Египет (U23)
Турнирное положение: «Фараоны» выиграли свою группу, опередив даже испанцев. Сборная Египта (U23) набрала 7 очков в 3 турах.
Притом, что Египет (U23) пропустил на групповом этапе всего один раз. А вот забили африканцы всего лишь трижды.
Последние матчи: Египтяне в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать открытием Олимпиады.
В 1/4 финала «фараоны» в серии послематчевых пенальти переиграли парагвайцев. Причем в той встрече египтяне лишь в эндшпиле сравняли счет.
При этом Египет (U23) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Что говорить, если африканцам удалось переиграть мощных испанцев?!
Не сыграют: Зизо — травмирован.
Состояние команды: Египтяне имеют достаточно крепкий состав. Да и оборона действует весьма монолитно.
Причем Египет (U23) явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и форвард Ибрагим Адель отличился уже 3 голами на турнире.
Нет сомнений, что номинальные гости будут искать шансы в контратаках. «Фараоны» уж точно не боятся французов.
Статистика для ставок
- Франция (U23) еще не пропустила ни одного мяча на турнире
- Франция (U23) выиграла все 4 своих поединка на Олимпиаде
- Египет (U23) в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.
- 1.75Факел — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.92ЦСКА — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.73Ахмат — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Прогноз: Французы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.
Команда Анри уж точно будет активно атаковать, да и опытный Ляказетт наверняка найдет свой шанс у ворот египтян.
Ставка: Фора Франции (U23) -1.5 за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.09