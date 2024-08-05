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    Французы уверенно прошагают в финал Олимпиады

    Франция (U23) — Египет (U23). Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 5 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция (U23) — Египет (U23)
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    Александр Ляказетт
    5 августа в 1/2 финала плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Франция (U23) и Египет (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (U23) — Египет (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Полуфинал 05 Августа 2024 года

    Франция U23

  • Париж-2024. Мужчины. Полуфинал
    •  Франция U23 22:00 Египет U23

    Египет U23

  • Париж-2024. Мужчины. Полуфинал
    •

    Франция (U23)

    Турнирное положение: Французы уверенно выиграли свою группу. В 3 матчах «трехцветные» набрали 9 очков.

    При этом Франция (U23) еще не пропустила ни одного мяча на турнире. Да и по именам команда Тьерри Анри выглядит впечатляюще.

    Последние матчи: С атакой у команды также полный порядок. В трех матчах группового этапа Олимпиады французы настреляли 7 мячей.

    В четвертьфинале команда Анри минимально переиграла аргентинцев. А вот до того французы разгромили новозеландцев (3:0).

    Наверняка Франция (U23) будет активно атаковать. Да и с такими орлами, как опытнейший Александр Ляказетт, по-другому просто нельзя.

    Не сыграют: Энцо Мийо — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и Жан-Филип Матета забил уже 2 мяча на Олимпиаде.

    Очевидно, что Франция (U23) мотивирована выиграть турнир. Правда, теперь придется взламывать сверхнадежные египетские тылы.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и пресловутое преимущество в классе должно сказаться!

    Египет (U23)

    Турнирное положение: «Фараоны» выиграли свою группу, опередив даже испанцев. Сборная Египта (U23) набрала 7 очков в 3 турах.

    Притом, что Египет (U23) пропустил на групповом этапе всего один раз. А вот забили африканцы всего лишь трижды.

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  • 02/08/2024

    • Последние матчи: Египтяне в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать открытием Олимпиады.

    В 1/4 финала «фараоны» в серии послематчевых пенальти переиграли парагвайцев. Причем в той встрече египтяне лишь в эндшпиле сравняли счет.

    При этом Египет (U23) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Что говорить, если африканцам удалось переиграть мощных испанцев?!

    Не сыграют: Зизо — травмирован.

    Состояние команды: Египтяне имеют достаточно крепкий состав. Да и оборона действует весьма монолитно.

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    Причем Египет (U23) явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и форвард Ибрагим Адель отличился уже 3 голами на турнире.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут искать шансы в контратаках. «Фараоны» уж точно не боятся французов.

    Статистика для ставок

    • Франция (U23) еще не пропустила ни одного мяча на турнире

    • Франция (U23) выиграла все 4 своих поединка на Олимпиаде

    • Египет (U23) в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.09.

    Прогноз: Французы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

    Команда Анри уж точно будет активно атаковать, да и опытный Ляказетт наверняка найдет свой шанс у ворот египтян.

    Ставка: Фора Франции (U23) -1.5 за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.09

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    Франция (U23) — Египет (U23): прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на футбол. Французы уверенно прошагают в финал Олимпиады
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