1 августа в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Каернарфон Таун» и «Легия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каернарфон Таун» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Каернарфон Таун»

Турнирное положение: «Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф валлийской лиги за право сыграть в данном еврокубке.

Команда в 1-м раунде Лиги конференций прошла североирландский «Крусейдерс» по пенальти: в первом матче она победила дома со счетом 2:0, а на выезде проиграла 1:3.

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Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги конференций потерпел разгром (0:6).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков, которые были товарищескими и официальными.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и контрольных) «Каернарфон Таун» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Словом, при всей хорошей форме коллектива, класс соперника оказался для него слишком высоким, чтобы хотя бы близко к нему подобраться.

Все три гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту польской лиги.

В первой игре второго раунда Лиги конференций команда разгромила нынешнего соперника со счетом 6:0, поэтому уже может готовиться к следующей стадии.

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Последние матчи: в рамках второго тура нового розыгрыша польского первенства клуб на чужом поле обыграл «Корону» (1:0).

Этот успех продлил победную серию коллективу в три поединка в разных турнирах, в которых она забила девять мячей и ни разу не пропустила.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в (официальных и контрольных) «Легия» ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

Марк Гуаль — лучший бомбардир команды в турнире с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Каернарфон Таун» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Каернарфон Таун» забивали обе команды

в трех последних матчах «Легия» не пропустила.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.11. Ничья — в 9.00, победа «Каернарфон Таун» — в 25.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.35.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних поединках.

Гости явно на голову превосходят соперника, поэтому могут забить минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь они явно превосходят соперника в классе, а в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов.

Ставка: «Легия» победит и тотал больше 3,5 голов за 1.92