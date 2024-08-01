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    Забьет ли «Каернарфон Таун» «Легии»?

    «Каернарфон Таун» — «Легия». Прогноз и ставки (к. 1.80) на футбол, 2-й раунд квалификации Лиги конференций, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каернарфон Таун» — «Легия»
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    Марк Гуаль
    1 августа в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Каернарфон Таун» и «Легия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каернарфон Таун» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Карнарвон Таун

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Карнарвон Таун 20:00 Легия

    Легия

  • Варшава
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    «Каернарфон Таун»

    Турнирное положение: «Каернарфон Таун» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф валлийской лиги за право сыграть в данном еврокубке.

    Команда в 1-м раунде Лиги конференций прошла североирландский «Крусейдерс» по пенальти: в первом матче она победила дома со счетом 2:0, а на выезде проиграла 1:3.

    Карнарвон Таун — Легия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре клуб как раз в первой игре данного раунда отбора Лиги конференций потерпел разгром (0:6).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков, которые были товарищескими и официальными.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (официальных и контрольных) «Каернарфон Таун» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

    Словом, при всей хорошей форме коллектива, класс соперника оказался для него слишком высоким, чтобы хотя бы близко к нему подобраться.

    Все три гола команды в квалификации Лиги конференций забивали разные игроки.

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря третьему месту польской лиги.

    В первой игре второго раунда Лиги конференций команда разгромила нынешнего соперника со счетом 6:0, поэтому уже может готовиться к следующей стадии.

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    Последние матчи: в рамках второго тура нового розыгрыша польского первенства клуб на чужом поле обыграл «Корону» (1:0).

    Этот успех продлил победную серию коллективу в три поединка в разных турнирах, в которых она забила девять мячей и ни разу не пропустила.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в (официальных и контрольных) «Легия» ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

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    Марк Гуаль — лучший бомбардир команды в турнире с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Каернарфон Таун» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Каернарфон Таун» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Легия» не пропустила.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.11. Ничья — в 9.00, победа «Каернарфон Таун» — в 25.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.35.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних поединках.

    Гости явно на голову превосходят соперника, поэтому могут забить минимум четыре мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь они явно превосходят соперника в классе, а в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов.

    Ставка: «Легия» победит и тотал больше 3,5 голов за 1.92

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    «Каернарфон Таун» — «Легия»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Каернарфон Таун» «Легии»?
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