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    Краснодар — Динамо Махачкала: прогноз и ставка (коэффициент 2.20) на футбол. 28/07/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Динамо» Махачкала
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    28 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Июля 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после первого матча подопечные Мурада Мусаева располагаются в середине таблицы РПЛ с одним очком.

    Последние матчи: в первом туре «Краснодар» в гостях не смог обыграть «Амат» (1:1). «Быки» первыми открыли счет после точного удара полузащитника Никиты Кривцова, но почти сразу пропустили, а во втором тайме не смогли реализовать свое преимущество и взять три очка.

    Краснодар — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение от «Зенита» в Суперкубке России со счетом 2:4.

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    • Не сыграют: травмирован молодой нападающий Кокшаров, до сих пор не ясна ситуация с Кордобой.

    Состояние команды: пока «Краснодар» оставляет не самое лучшее впечатление в этом сезоне. В Суперкубке команда без шансов уступила «Зениту», в первом туре против «Ахмата» тоже не выглядела сильнее.

    Конечно, сказывается отсутствие Джона Кордобы, который, скорее всего, не сильно желает возвращаться в команду. Сказываются и уход ведущего защитника Хуниора Алонсо, а также Сафонова.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: пока новичок РПЛ идет в середине турнирной таблицы с одним очком.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в первом туре «Динамо» Махачкала сыграло в гостях вничью с «Химками» (1:1). «Бело-голубые» первыми открыли счет после удара головой защитника Шумахова, но при этом в первом тайме «Химки» дважды не забил пенальти.

    Только после перерыва подмосковному клубу удалось сравнять счет. После этого была равная игра на поле, и ничья стала закономерным итогом.

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    До этого в товарищеском матче «Динамо» сыграло вничью с «Машуком» (2:2) и «Чайкой» (1:1).

    Не сыграют: серьезных потерь нет.

    Состояние команды: летом в команде остались все ведущие футболисты, к которым постепенно по ходу трансферной компании добавляются легионеры и перспективные россияне. Состав у «Динамо» очень сыгран, игра поставлена, команда точно не будет мальчиками для битья.

    Статистика для ставок

    • Команды единственный раз в своей истории встречались менее месяца назад в товарищеском матче, где сильнее оказался «Краснодар» (2:0)

    • В первом туре оба соперника сыграли вничью со счетом 1:1

    • В трех товарищеских матчах перед стартом сезона «Краснодар» победил, у «Динамо» за это время одна ничья и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодар» дают 1,45, а на «Динамо» Махачкалу — 7,80, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.

    Прогноз: пока «Краснодар» не особо радует формой на старте сезона, в команде есть дисбаланс в линиях, видно, что она пока далека от оптимальной формы.

    Зато «Динамо» первый матч провело с отличным настроением, играло неплохо, было уверено в себе. Вряд ли такая организованная команда с мощным управлением развалится в этой встрече.

    Ставка: победа «Динамо» с форой +1 за 2,20.

    Прогноз: любители рисковых вариантов могут попробовать вариант с форой 0 на гостей. Команда Биджиева вполне может сотворить сенсацию.

    Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 6.00.

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    «Краснодар» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Прогнозы на футбол. Новички зарубятся в «Краснодаре»
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