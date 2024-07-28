28 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: после первого матча подопечные Мурада Мусаева располагаются в середине таблицы РПЛ с одним очком.

Последние матчи: в первом туре «Краснодар» в гостях не смог обыграть «Амат» (1:1). «Быки» первыми открыли счет после точного удара полузащитника Никиты Кривцова, но почти сразу пропустили, а во втором тайме не смогли реализовать свое преимущество и взять три очка.

Ранее было поражение от «Зенита» в Суперкубке России со счетом 2:4.

Не сыграют: травмирован молодой нападающий Кокшаров, до сих пор не ясна ситуация с Кордобой.

Состояние команды: пока «Краснодар» оставляет не самое лучшее впечатление в этом сезоне. В Суперкубке команда без шансов уступила «Зениту», в первом туре против «Ахмата» тоже не выглядела сильнее.

Конечно, сказывается отсутствие Джона Кордобы, который, скорее всего, не сильно желает возвращаться в команду. Сказываются и уход ведущего защитника Хуниора Алонсо, а также Сафонова.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: пока новичок РПЛ идет в середине турнирной таблицы с одним очком.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в первом туре «Динамо» Махачкала сыграло в гостях вничью с «Химками» (1:1). «Бело-голубые» первыми открыли счет после удара головой защитника Шумахова, но при этом в первом тайме «Химки» дважды не забил пенальти.

Только после перерыва подмосковному клубу удалось сравнять счет. После этого была равная игра на поле, и ничья стала закономерным итогом.

До этого в товарищеском матче «Динамо» сыграло вничью с «Машуком» (2:2) и «Чайкой» (1:1).

Не сыграют: серьезных потерь нет.

Состояние команды: летом в команде остались все ведущие футболисты, к которым постепенно по ходу трансферной компании добавляются легионеры и перспективные россияне. Состав у «Динамо» очень сыгран, игра поставлена, команда точно не будет мальчиками для битья.

Статистика для ставок

Команды единственный раз в своей истории встречались менее месяца назад в товарищеском матче, где сильнее оказался «Краснодар» (2:0)

В первом туре оба соперника сыграли вничью со счетом 1:1

В трех товарищеских матчах перед стартом сезона «Краснодар» победил, у «Динамо» за это время одна ничья и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодар» дают 1,45, а на «Динамо» Махачкалу — 7,80, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.

Прогноз: пока «Краснодар» не особо радует формой на старте сезона, в команде есть дисбаланс в линиях, видно, что она пока далека от оптимальной формы.

Зато «Динамо» первый матч провело с отличным настроением, играло неплохо, было уверено в себе. Вряд ли такая организованная команда с мощным управлением развалится в этой встрече.

Ставка: победа «Динамо» с форой +1 за 2,20.

Прогноз: любители рисковых вариантов могут попробовать вариант с форой 0 на гостей. Команда Биджиева вполне может сотворить сенсацию.

Ставка: победа «Динамо» с форой 0 за 6.00.