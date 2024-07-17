Динамо Батуми
Лудогорец
«Динамо» Батуми
Турнирная таблица: В чемпионате Грузии 2024 «Динамо» Батуми занимает 4 место в турнирной таблице, с активом в 31 очко. Выше в чемпионате расположились «Иберия 1999», «Торпедо» Кутаиси и «Дила».
Последние матчи: Чемпион Грузии стартовал с поражения в Лиге чемпионов, в стартовой игре квалификации «Динамо» Тбилиси проиграл лучшей команде Болгарии (1:3).
Динамо Батуми — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: Футболисты «Динамо» Тбилиси в последних пяти одержали 1 побду и 1 встречу завершили вничью.
«Лудогорец»
Турнирная таблица: В высшей лиге болгарского чемпионата «Лудогорец» выиграл титул, набрав 82 очка. От ближайшего конкурента — команды «Черно Море» отрыв победителей составил 7 пунктов.
Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Болгарии стартует 21 июля, «Лудогорец» в 1 туре на своём поле примет ЦСКА София.
В Лиге чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии (3:1). В составе победителей голами отметились Текпетей, Рик и Витри.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Лудогорец» выдаёт победную серию из пяти матчей: были одержаны победы над «Санкт-Галлен» (2:0), «Университатя Крайова» (4:1), «Слованом» (1:0) и «Приморье» (5:0).
Статистика для ставок
- Победная серия «Лудогорца» составляет 5 матча
- Новый сезон в чемпионате Болгарии стартует 21 июля
- «Лудогорец» и «Динамо» Батуми (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа «Динамо» Батуми — в 4.40.
Фора «Динамо» Батуми (+0.5) и Фора «Лудогорца» (-0.5) принимаются с коэффициентом —
1.99 и 2.76 соответственно.
Прогноз: В том что «Лудогорец» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем чемпион Грузии.
Ставка: Фора «Лудогорца» (-0.5) с коэффициентом 1.76.
Прогноз: Или можно сыграть на уверенной победе чемпиона Болгарии в ответной встрече противостояния с чемпионом Грузии.
Ставка: Победа «Лудогорца» с коэффициентом 1.76.
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