22 июня в 2-м туре чемпионата Европы 2024 года по футболу сыграют Турция и Португалия. Начало игры — в 19:00 мск. Турция — Португалия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Турция

Турнирное положение: в первом матче сборная Турции одержала уверенную победу над сборной Грузии со счетом 3:1 и пока лидирует в группе F.

Последние матчи: матч против Грузии для подопечных Винценцо Монтеллы сложился непросто, несмотря на итоговый счет.

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Первый тайм завершился вничью со счетом 1:1, первым забил дальним ударом Мерт Мюлдюр, но грузины довольно быстро отыгрались. После перерыва игра также была равной, но чуть точнее оказались турки. Голы забили главный талант Арда Гюлер и Карим Артикоглу.

Ранее перед стартом Евро-2024 Турция уступила в гостях Польше (1:2) и сыграла вничью с Италией (0:0).

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Мерт Гюнок — Мерт Мюлдюр, Самет Акайдын, Абдюлкерим Бардакджы, Ферди Кадыоглу — Исмаил Юксек, Каан Айхан — Чалханоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз — Йылмаз

Не сыграют: под вопросом участие в матче нападающего Ирфана Кахветчи.

Состояние команды: игра против Грузии получилась очень яркой и принесла три очка туркам на старте турнира, но против Португалии будет совсем иная история.

В игре турок пока виден некий дисбаланс, особенно при обороне собственных ворот и в средней линии, Кварацхелия и Микаутадзе чувствовали себя довольно вольготно в первом туре, спокойно получая мяч возле чужой штрафной.

Португалия

Турнирное положение: первый матч для дружины Роберта Мартинеса сложился очень непросто против сборной Чехии (2:1), но команда взяла три очка и возглавила группу F вместе с турками.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Последние матчи: сборная Португалия хоть и победила, но вырвала победу в самом конце встречи после точного удара Франсишку Консейсао. Первый тайм не принес забитых мячей, игра была равной, но без особо опасных моментов.

Только в середине второго тайма Чехии удалось открыть счет, но португальцы быстро сравняли счет в результате автогола, а в конце додавили при помощи замен. Три очка принес 21-летний хавбек «Порту», сын известного в прошлом футболиста, а сейчас тренера Сержиу Консейсао.

До этого Португалия в товарищеском матче дома победила Ирландию (3:0) и уступила Хорватии (1:2).

Ориентировочный состав (4-3-3): Диогу Кошта — Рубен Диаш, Пепе, Инасиу — Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш — Жоау Феликс, Роналду, Бернарду Силва

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: первый матч получился для Португалии откровенно непростым, команда хоть и владела преимуществом, но видно, что пока очень тяжелая и не на пике формы.

Спасла довольно длинная скамейка запасных. Роберто Мартинес пошел на изменения в составе во втором тайме, вышедшие на замену Жота и Консейсао и в итоге и определили результат.

Статистика для ставок

В 2022 году в отборе на чемпионат мира Португалия обыграла Турцию со счетом 3:1

В 2012 году в товарищеском матче Турция в гостях была сильнее 3:1

В шести последних матчах у Турции всего одна победа при двух ничьих и трех поражениях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Турции дают 5,90, а на Португалию — 1,60, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: в первом матче Португалия одержала непростую победу, но все равно уровень команды в разы сильнее сборной Турции. В дебютном поединке имело место самоуверенность и недооценка соперника, вряд ли Португалия второй раза наступит на те же грабли и будет играть вальяжно. К тому же видно, что команда находится под нагрузками и пик формы запланирован на матчи плей-офф.

Ставка: победа Португалии в первом тайме за 2,03.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Португалия выиграет первый и второй тайм. Если команда рано поведет, то Турции придется раскрываться, чем легко воспользуется быстрая атака команды Роберто Мартинеса.

Ставка: победа Португалии в первом и во втором тайме за 2,75.