В пятницу, 21 июня, во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете Д сыграют сборные Польши и Австрии. Встреча пройдет в Берлине на «Олимпийском стадионе» и начнется в 19:00 по мск. Польша — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: Сборная Польши основную часть квалификации не смогла преодолеть, проиграв первые два места Албании И Чехии.

Однако через квоту Лиги наций она стала победителем плей-офф, поочередно обыграв 5:1 Эстонию и по пенальти Уэльс, и получила путевку в Германию.

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Последние матчи: В первом туре турнира «кадра» потерпела поражение от сборной Нидерландов со счетом 1:2. Причем поляки забили первыми, а решающий гол пропустили в самой концовке поединка. Перед этим в этом месяце они провели два товарищеских поединка, в которых поочередно на своем поле смогли переиграть сборные Украину 3:1 и Турцию 2:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы принять участие в этом поединке.

Ориентировочный состав Щенсны; Беднарек, Давидович, Кивер; Франковски, Модер, Романчук, Зелиньски, Залевски; Урбаньски, Левандовский.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: К этому поединку национальная команда Польши подходит после фиаско от голландцев, которым она прервала свою 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

В этот удачный для себя период поляки расписали три мировые и добились пяти выигрышей. И только в одном поединке данного отрезка они уходили с поля без результативных действий.

Австрия

Турнирное положение: Сборная Австрии квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя только Бельгию, а опередив Швецию, Азербайджан и Эстонию.

Австрийцы выиграли шесть встреч из восьми проведенных, а также по разу играли вничью и уступили, забили 17 при семи пропущенных.

Последние матчи: «Красно-белые» на старте турнира потерпели минимальное поражение от сборной Франции со счетом 0:1, пропустив единственный гол в конце первого тайма. А в преддверии старта данного турнира они провели два товарищеских поединка, в которых переиграли сборную Сербии 2:1 и расписали мировую против Швейцарии 1:1.

Не сыграют: проблем с составом нет. Все основные исполнители в строю.

Ориентировочный состав Пентц; Пош, Дансо, Вебер, Мвене; Зайвальд, Лаймер; Виммер, Забитцер, Баумгартнер; Грегорич.

Состояние команды: К этому поединку сборная Австрии также подходит после проигрыша, которым прервала свою 7-беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где выиграли шесть встреч.

В этот период она добилась двух выигрышей в официальных матчах, а еще четыре виктории были в товарняках. Проиграли же австрийцы лишь два из 17 предыдущих матчей.

Статистика для ставок

Две из трех последних очных встреч этих сборных завершились вничью

В пяти предыдущих играх между собой трижды сильнее были поляки и два раза была ничья

В трех из пяти последних очных противостояний данных сборных забивали обе стороны

Ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австрии — 2.00, победа Польши — 3.95, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.90 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии рискнем поставить с Х на поляков, ведь они вполне неплохо играют против австрийцев и уже давно им не уступали.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.85.

Прогноз: И также не исключаем, что первая половине поединка не выявит победителя и завершится вничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.25.

А еще есть прогноз на тоталы в матче Польша — Австрия с коэффициентом

3.22