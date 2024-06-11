11 июня в товарищеском матче сыграют сборные Азербайджана и Казахстана. Начало встречи — в 17:00 мск. Азербайджан — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азербайджан

Положение сборной: Азербайджан не смог пробиться на Евро-2024, заняв в группе квалификации только предпоследнее 4-е место с 7-ю очками в активе.

Сборная оказалась ниже Швеции, Австрии и Бельгии. После этого Азербайджан сыграл несколько товарищеских матчей, где также не блистал результатами.

Последние матчи: В прошедшей контрольной встрече сборная проиграла Албании (1:3), а до этого сыграла вничью с Болгарией (1:1), сравняв счет на 87-й минуте.

В последних 5-и матчах Азербайджан по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период сборная забила 6 голов и 9 раз пропустил.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Азербайджан был не самой плохой командой в отборе на Евро-2024 и в предстоящем матче сборная также не будет мальчиком для битья. Во встрече с Казахстаном Азербайджан — записной фаворит.

В последней очной встрече азербайджанцы обыграли казахстанцев со счетом 3:0 в 2022-м году, забив все голы во 2-м тайме.

Казахстан

Положение сборной: Казахстан провел отличную квалификацию на Евро-2024, также заняв 4-е место в своей группе. Несмотря на это, Казахстан попал в стыковые матчи.

Уже в полуфинале стыков казахстанцы попали на сборную Греции и проиграли с разгромным счетом 0:5, не попав в основной этап чемпионата Европы 2024-го года.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Казахстан проиграл Армении со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого сборная с тем же счетом уступила Люксембургу.

В последних 5-и матчах Казахстан обыграл только Туркменистан (2:0), а все остальные встречи проиграл. За этот период команда пропустила 11 голов при 5-и забитых.

Состояние команды: Казахстан провел неплохой отбор на Евро-2024, но после этого сборная постоянно проигрывает и выглядит не очень хорошо.

В 2022-м году Казахстан также смог обыграть Азербайджан со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. Дублем в том матче отметился форвард казахстанцев Абат Аймбетов.

Статистика для ставок

Казахстан проиграл 3 последних матча

Азербайджан проиграл Казахстану 3 очных встречи из последних 4-х

Азербайджан не проиграл ни одного матча из последних 3-х на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа Казахстана — в 3.20.

ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.67.

Прогноз: Можно предположить, что Казахстан продолжит свою серию поражений.

Ставка: Победа Азербайджана за 2.30.

Прогноз: Азербайджан частенько забивает голы во 2-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал Азербайджана 0.5 больше во 2-м тайме за 1.80.