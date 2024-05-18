18 мая в 29-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. «Сочи» — «Краснодар»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: после 28 матчей «Сочи» замыкает таблицу РПЛ с 23 очками и имеет минимальные шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Для этого команде надо выиграть оставшиеся матчи и ждать осечек конкурентов.

Последние матчи: в 28-м туре дружина Роберто Морено неожиданно разгромила на своем поле «Пари НН» со счетом 6:1. В том матче почти все залетело в ворота противника. За «Сочи» отличились Кравцов, Гуарирапа, Сутормин (дважды), Марсело Алвес, Бурмистров.

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Ранее команда уступила в драматичном матче «Динамо» (2:3) и сыграла вничью с «Факелом» (0:0).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: травмированы Гойло и Сиссако, но это не потери для команды.

Состояние команды: во второй части чемпионата «Сочи» выглядит очень солидно и мало кому уступил по игре, но команду захлестнул ничейный синдром, а зачастую и невезение. Именно эти факторы не дали южанам выплыть из подвала турнирной таблицы, да и слишком многое было упущено в первой части чемпионата РПЛ.

«Краснодар»

Турнирное положение: пока «Краснодар» идет на третьем месте в таблице РПЛ с 50 очками и имеет небольшие шансы на завоевание золотых медалей, но винить «быки» в этом могут только себя.

Последние матчи: в 28-м туре коллектив Магомеда Мусаева уступил на своем поле «Спартаку» (0:1). «Краснодар» играл лучше соперника, но не смог забить. Мощное нападение и изобретальная полузащита никак не могут родить гол в последнее время.

Ранее «быки» сыграли в гостях вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Ахмату» (0:1).

Не сыграют: травмированы Кайо и Петров.

Состояние команды: после смены главного тренера «быки» немного встрепенулись, но затем результаты снова пошли вниз.

У команды пропала острота в атаке, а о шансах на чемпионство можно почти забить, хотя конкуренты постоянно дают возможность «полидировать», но «Краснодар» щедро отклоняет эти предложения.

Статистика для ставок

В первом круге выиграл «Краснодар» (2:0)

В прошлом сезоне также матчи остались за «быками» (2:1, 2:0)

В трех последних матчах «Краснодар» не знает побед и не забил ни одного мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 4,10, а на «Краснодар» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

Прогноз: «Сочи» некуда отступать и ему обязательно надо побежать, чтобы сохранить шансы на сохранение места в РПЛ. У команды хорошие исполнители впереди (Гуарирапа, Бурмистров, Юсупов, Юкич), поэтому забить должны. Аналагочная ситуация у «Краснодара», которому позарез нужны три очка.

Ставка: обе забьют за 1,74.

Прогноз: более рисковые могут рассмотреть победу «Сочи». Многие стали обыгрывать «Краснодар», так почему это не может сделать команда Морено?

Ставка: победа «Сочи» за 4,10.