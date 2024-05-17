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    «Карабах» учинит разгром «Турану»

    «Карабах» — «Туран». Ставка (к. 3.03) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Туран»
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    Андрей Лунев
    17 мая в 35-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Туран». Начало игры — в 19:30 мск. «Карабах» — «Туран»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 17 Мая 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:30 Туран Товуз

    Туран Товуз

  • Товуз
    •

    «Карабах»

    Турнирное положение: «Карабах» уже давно ходит в чемпионах. Отрыв от 2 места составляет 25 (!) очков.

    При этом «Карабах» выиграл в 25 матчах из 34. Да и атака по-настоящему блистает, отличившись 91 забитыми мячами.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова взяла три очка. «Карабах» минимально одолел «Зирю».

    Причем «Карабах» выиграл в 2 своих последних поединках. «Нефтчи» был просто-таки разгромлен (5:0).

    А вот до того команда минимально уступила «Сумгаиту». Плюс агдамцы прошли в финал Кубка Азербайджана, где сыграют с «Зирей».

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит монолитно. «Карабах» не пропускал в 2 последних матчах.

    Матчи против «Турана» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Карабах» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Карабах» на голову сильнее оппонента, и хочет довести свой голевой счет до сотни.

    «Туран»

    Турнирное положение: Эта команда уже обеспечила себе место под солнцем на будущий сезон. Ныне «Туран» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, «Туран» опережает 7 строчку на 3 очка. Да и в последнее время команда явно не преуспевает в плане результатов.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела раздобыть три очка. На выезде она минимально переиграла «Араз».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Зири» (1:2). Да и с «Нефтчи» справиться не удалось (0:3).

    Очевидно, что команда постарается закрепиться на нынешней 6 позиции. Вот только оппонент уж больно серьезный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Туран» смотрится yе столь выгодно. Вот только оборона слишком часто дает сбои: 49 пропущенных мячей.

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    При этом «Туран» является миролюбивой командой. Она сыграла вничью 9 раз в 34 матчах чемпионата Азербайджана.

    До последней виктории клуб из Товуза проиграл трижды кряду. Да и противостоять чемпиону будет крайне затруднительно.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Туран» постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Карабах» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Карабах» в среднем пропускает чуть менее гола за матч

    • «Туран» уже более 17 лет не может обыграть агдамцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.36, а победа оппонента — в скромные 10.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

    Прогноз: Чемпион выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Карабах» прекрасно атакует, и в этом поединке явно постарается преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Фора «Карабаха» -2.5 за 3.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

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    «Карабах» — «Туран». 17 мая в 35-м туре чемпионата Азербайджана по футболу сыграют «Карабах» и «Туран». Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Туран» с коэффициентом 3.03.
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