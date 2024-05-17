Карабах
Туран Товуз
«Карабах»
Турнирное положение: «Карабах» уже давно ходит в чемпионах. Отрыв от 2 места составляет 25 (!) очков.
При этом «Карабах» выиграл в 25 матчах из 34. Да и атака по-настоящему блистает, отличившись 91 забитыми мячами.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова взяла три очка. «Карабах» минимально одолел «Зирю».
Причем «Карабах» выиграл в 2 своих последних поединках. «Нефтчи» был просто-таки разгромлен (5:0).
А вот до того команда минимально уступила «Сумгаиту». Плюс агдамцы прошли в финал Кубка Азербайджана, где сыграют с «Зирей».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит монолитно. «Карабах» не пропускал в 2 последних матчах.
Матчи против «Турана» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Карабах» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Карабах» на голову сильнее оппонента, и хочет довести свой голевой счет до сотни.
«Туран»
Турнирное положение: Эта команда уже обеспечила себе место под солнцем на будущий сезон. Ныне «Туран» располагается на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, «Туран» опережает 7 строчку на 3 очка. Да и в последнее время команда явно не преуспевает в плане результатов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела раздобыть три очка. На выезде она минимально переиграла «Араз».
А вот до того команда потерпела поражение от «Зири» (1:2). Да и с «Нефтчи» справиться не удалось (0:3).
Очевидно, что команда постарается закрепиться на нынешней 6 позиции. Вот только оппонент уж больно серьезный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Туран» смотрится yе столь выгодно. Вот только оборона слишком часто дает сбои: 49 пропущенных мячей.
При этом «Туран» является миролюбивой командой. Она сыграла вничью 9 раз в 34 матчах чемпионата Азербайджана.
До последней виктории клуб из Товуза проиграл трижды кряду. Да и противостоять чемпиону будет крайне затруднительно.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Туран» постарается извлечь максимальные дивиденды из контратак.
Статистика для ставок
- «Карабах» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Карабах» в среднем пропускает чуть менее гола за матч
- «Туран» уже более 17 лет не может обыграть агдамцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.36, а победа оппонента — в скромные 10.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.
- 1.82Альмерия — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.03Реал Сосьедад — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.07Шинник — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: Чемпион выглядят на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Карабах» прекрасно атакует, и в этом поединке явно постарается преуспеть в плане реализации.
Ставка: Фора «Карабаха» -2.5 за 3.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65