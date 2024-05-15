«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место вне зоны еврокубков с 54 очками. В его активе 52 мячей, в пассиве — 56 пропущенных.

Команда на три очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы сыграть в континентальных турнирах.

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Последние матчи: «Красные Дьяволы» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На своем поле они уступили лидеру «Арсеналу» (0:1).

Эта неудача стала второй кряду для манкунианцев — оба поединка пришлись на АПЛ, и в обоих они ни разу не забили.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированы — Мауни, Варан, Шоу, Магуайр, Маласия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Манчестер Юнайтед» ни разу не выиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об ужасной форме коллектива, которому крайне сложно справляться с обилием травм и явной психологической ямой.

Бруну Фернандеш — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 10 голами

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» после 36 матчей занимает шестое место в зоне еврокубков. В его активе 79 мячей, в пассиве — 57 пропущенных.

Команда уступает зоне Лиги Европы (пятая строчка) шесть баллов, тогда как своего ближайшего преследователя «Челси» опережает по дополнительным показателям.

Последние матчи: «Сороки» в последней игре АПЛ потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Брайтоном» (1:1).

Эта осечка прервала победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на АПЛ, что позволило клубу улучшить свои шансы на попадание в еврокубки.

Не сыграют: Травмированы — Шер, Уиллок, Таргетт, Майли, Ботман, Ласеллс, дисквалифицирован — Тонали.

Состояние команды: в последних трех поединках (все — в рамках АПЛ) «Ньюкасл» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Закономерно, что с такой формой и одновременно проблемами соперника коллектив имеет неплохие шансы увезти домой все три очка.

Александер Исак — самый результативный игрок «Ньюкасла» в АПЛ с 20 голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Манчестер Юнайтед» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Ньюкасл» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 4.00, победа «Манчестер Юнайтед» — в 2.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 3.10.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гости не проиграли. В трех из пяти последних их поединков было забито больше 2,5 голов.

Хозяева, тем временем, не выиграли три последних матча.

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в пяти из восьми их последних матчей.

Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.40