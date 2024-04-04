В четверг, 4 апреля, в 28-м туре чемпионата Нидерландов «Волендам» на своем поле примет «Фейеноорд». Начало поединка запланировано на 19:45 по мск. «Волендам» — «Фейеноорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Волендам»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице с 15-ю очками в активе после 27-и туров. «Волендам» отстает от спасительной 15-й позиции на 8 баллов.

Команда пропускает слишком много голов в нынешнем сезоне. За 27 встреч «Волендам» вынимал мяч из своих ворот 68 раз — это худший результат в лиге, забив при этом 27 голов.

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Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда сыграла вничью с «Алмере Сити» (1:1), а до этого крупно проиграла «АЗ Алкмару» (0:4).

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У «Волендама» продолжается черная полоса. Команда не может выиграть в официальных встречах на протяжении 11-и матчей подряд. За этот период «Волендам» проиграл 7 встреч при 4-х ничьих.

Состояние команды: «Черно-оранжевые» очень плохи в нынешнем сезоне. К тому же, команда также занимает последнее 18-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 7 очков из 39-и возможных.

В последних матчах у «Волендама» очень много пропущенных голов. За прошедшие 5 встреч команда забила 4 гола и 15 раз вынимала мяч из своих ворот.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Команда ведет отчаянную борьбу за лидерство в чемпионате Нидерландов. «Фейеноорд» занимает 2-е место в лиге с 65-ю очками в активе.

После 27-и туров команда отстает от лидерской позиции на 7 баллов, отыграть это расстояние очень тяжело, но реально. К тому же, в последнее время «Фейеноорд» регулярно побеждает.

Последние матчи: В прошедшем туре команда уверенно обыграла «Утрехт» (4:2), а матчем ранее одолела «Херенвен» (3:2).

У «Фейеноорда» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате страны, которая продолжается уже 13 матчей подряд. За этот период команда выиграла 10 встреч при 4-х ничьих.

Не сыграют: Лука Иванушеч и Килиндши Хартман (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Фейеноорд» очень хорош в последнее время, особенно в атаке. Нападающий команды Сантьяго Хименес занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги. За 26 матчей форвард забил 21 гол при 4-х голевых передачах.

«Фейеноорд» стабильно обыгрывает «Волендам» в очных встречах. В последнем матче команда разобралась со своем соперником со счетом 3:1. В предстоящем поединке у «Фейеноорда» есть все возможное, чтобы вновь обыграть аутсайдера чемпионата.

Статистика для ставок

«Фейеноорд» не проигрывает в чемпионате страны на протяжении 13-и матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Фейеноорд» непременно побеждал

У «Волендама» 6 поражений подряд на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фейеноорда» — 1.10, победа «Волендама» — 22.00, ничья — 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.22 и 4.30 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Фейеноорд» пропустит хотя-бы один гол.

Ставка: Обе забьют за 1.90.

Прогноз: «Фейеноорд» способен разгромить своего соперника, матч должен получится результативным.

Ставка: Победа «Фейеноорда» с форой (-2.5) за 1.75.