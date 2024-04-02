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    С голами будет напряженка

    «Бенфика» — «Спортинг». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 2 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Спортинг»
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    Анхель Ди Мария
    В рамках 1/2 финала Кубка Португалии 2 апреля пройдет матч «Бенфика» — «Спортинг». Начало — 22:45 (мск). «Бенфика» — «Спортинг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» в нынешнем сезоне привычно бьются за чемпионство. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бенфика» лишь на один пункт отстает от лидера Примейра-Лиги «Спортинга». Плюс «орлы» провели на матч больше…

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Бенфика» минимально переиграла «Шавиш».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили всего 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Команда не пропускала в 3 своих последних поединках. Причем «Бенфика» все эти матчи выиграла с минимальным счетом.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Команда немного все никак не может выбраться в лидеры чемпионата. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    Матчи против «Спортинга» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Бенфика» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева максимально настроятся на Кубок Португалии. «Бенфика» уступила в первом матче (1:2), так что теперь будет активно атаковать.

    «Спортинг»

    Турнирное положение: «Спортинг» в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. На текущий момент команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спортинг» весьма неплохо атакует — 77 забитых мячей. А вот проблемы в обороне никуда не делись: 26 пропущенных мячей в 26 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Спортинг» не оставил шансов «Эштреле» (2:1).

    Причем «Спортинг» не проигрывала в 2 своих последних поединках. Более того, «Боавишту» команда вынесла со счетом 6:1.

    А вот из Лиге Европы лиссабонцы вылетели. Команда уступила «Аталанте» на стадии 1/8 финала — 1:1 и 1:2.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Спортинг» выглядит весьма прилично. Команда пытается побороться за чемпионство и Кубок страны.

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    Имея достаточно приличный подбор игроков, команда смотрится весьма монолитно. А умница Виктор Дьокереш настрелял уже 22 мяча в чемпионате!

    До последней виктории «Спортинг» не побеждал «орлов» 2 года. Вот только сейчас команда смотрится поживее соперника.

    Наверняка гости будут активно атаковать. «Спортинг» уж точно не собирается играть лишь на удержание минимального преимущества.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» победили и не пропускала в 3 своих последних матчах

    • «Спортинг» победил в 2 своих последних матчах

    • «Спортинг» в первом матче одолел «орлов» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: Гости нынче выглядят мощно, да и атака «орлов» в последних матчах не преуспевает.

    «Спортинг» сейчас смотрится сильнее «Бенфики», и явно не будет рисковать после домашней виктории.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Спортинг» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка
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