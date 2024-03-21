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    Сборной Фиджи сразу несдобровать?

    Соломоновы острова — Фиджи. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соломоновы острова — Фиджи
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    Сборная Фиджи
    В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Соломоновы острова — Фиджи. Начало — 05:00 (мск). Соломоновы острова — Фиджи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Соломоновы острова

    Турнирное положение: Островитяне довольно неплохо провели последние Тихоокеанские игры. Там команда уступила лишь в финале.

    При этом Соломоновы острова проиграли лишь в серии послематчевых пенальти. Обидчиком стала сборная Новой Каледонии.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла викторию. В контрольной встрече она сумела одолеть Фиджи (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Соломоновы острова выиграли четырежды. Причем в них удалось забить 18 мячей при 3 пропущенных.

    В последней встрече Соломоновы острова пропустили в первом тайме. А вот после перерыва команда явно прибавила, и сумела отличиться дважды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела достаточно монолитно. Островитяне неплохо действовали у ворот соперников.

    Последняя победа над Фиджи явно придаст команде уверенности. Островитяне наверняка постараются второй раз подряд обыграть соперника.

    И уж совсем очевидно, что Соломоновы острова будут активно атаковать. Номинальные хозяева явно пойдут вперед с первых минут встречи.

    Фиджи

    Турнирное положение: Эта сборная продуктивно провела последние Тихоокеанские игры. Сборная Фиджи заняла почетное 3 место.

    В матче за 3 место Фиджи переиграли сборную Вануату (4:2). Вот только этот мини-успех едва ли говорит о силе команды.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Фиджи проиграли как раз сборной Соломоновых островов (1:2)

    Более того, эта коллизия от островитян стала уже третей кряду в очных поединках. Причем сборная Фиджи в этих матчах забили всего 1 раз.

    Наверняка в этом поединке Фиджи будет действовать в расчете на контратаки. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма скромно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Фиджи вполне способны дать бой столь же скромному оппоненту. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    В 5 своих последних поединках игроки команды отличились 15 голами. А вот в свои ворота пропущено 6 мячей.

    Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Фиджи иногда справляется лишь с подобными себе по уровню оппонентами.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Фиджи явно будет действовать строго от обороны.

    Статистика для ставок

    • Сборная Соломоновых островов не проигрывает с июня прошлого года

    • Соломоновы острова обыгрывали Фиджи в трех последних очных поединках

    • Последний очный поединок завершился волевой победой островитян (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Соломоновы острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

    Прогноз: Соломоновы острова сильнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева недавно обыгрывали сборную Фиджи, и наверняка постараются повторить тот успех.

    Ставка: Победа Соломоновы островов в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.74

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    Ставка и прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи с коэффициентом 2.23. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Сборной Фиджи сразу несдобровать?
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