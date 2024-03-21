В рамках международного товарищеского поединка 21 марта пройдет матч Соломоновы острова — Фиджи. Начало — 05:00 (мск). Соломоновы острова — Фиджи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Соломоновы острова

Турнирное положение: Островитяне довольно неплохо провели последние Тихоокеанские игры. Там команда уступила лишь в финале.

При этом Соломоновы острова проиграли лишь в серии послематчевых пенальти. Обидчиком стала сборная Новой Каледонии.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла викторию. В контрольной встрече она сумела одолеть Фиджи (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Соломоновы острова выиграли четырежды. Причем в них удалось забить 18 мячей при 3 пропущенных.

В последней встрече Соломоновы острова пропустили в первом тайме. А вот после перерыва команда явно прибавила, и сумела отличиться дважды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела достаточно монолитно. Островитяне неплохо действовали у ворот соперников.

Последняя победа над Фиджи явно придаст команде уверенности. Островитяне наверняка постараются второй раз подряд обыграть соперника.

И уж совсем очевидно, что Соломоновы острова будут активно атаковать. Номинальные хозяева явно пойдут вперед с первых минут встречи.

Фиджи

Турнирное положение: Эта сборная продуктивно провела последние Тихоокеанские игры. Сборная Фиджи заняла почетное 3 место.

В матче за 3 место Фиджи переиграли сборную Вануату (4:2). Вот только этот мини-успех едва ли говорит о силе команды.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова уступила. Фиджи проиграли как раз сборной Соломоновых островов (1:2)

Более того, эта коллизия от островитян стала уже третей кряду в очных поединках. Причем сборная Фиджи в этих матчах забили всего 1 раз.

Наверняка в этом поединке Фиджи будет действовать в расчете на контратаки. Да и по подбору игроков команда выглядит весьма скромно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Фиджи вполне способны дать бой столь же скромному оппоненту. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

В 5 своих последних поединках игроки команды отличились 15 голами. А вот в свои ворота пропущено 6 мячей.

Матчи с приличными оппонентами часто заканчиваются для команды провалами. Фиджи иногда справляется лишь с подобными себе по уровню оппонентами.

И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Фиджи явно будет действовать строго от обороны.

Статистика для ставок

Сборная Соломоновых островов не проигрывает с июня прошлого года

Соломоновы острова обыгрывали Фиджи в трех последних очных поединках

Последний очный поединок завершился волевой победой островитян (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Соломоновы острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.80.

Прогноз: Соломоновы острова сильнее соперника, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева недавно обыгрывали сборную Фиджи, и наверняка постараются повторить тот успех.

Ставка: Победа Соломоновы островов в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.74