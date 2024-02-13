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    Огорчит ли «Лейпциг» «Реал»?

    «РБ Лейпциг» — «Реал». Прогноз (к. 2.10) и ставка на 1/8 финала, Лига чемпионов 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Реал»
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    «Реал» — фаворит матча
    Матч «РБ Лейпциг» — «Реал» пройдет 13 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «РБ Лейпциг» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Февраля 2024 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «РБ Лейпциг»

    Путь в плей-офф: «РБ Лейпциг» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Манчестер Сити», но оказался выше «Янг Бойз» и «Црвену Звезду».

    В шести матчах группового раунда немецкий клуб набрал 12 очков из 18 после четырех побед и двух поражений, которые им нанес действующий победитель Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Мадрид

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    Последние матчи: клуб в своем прошлом туре на выезде сыграл вничью с середняком «Аугсбургом» (2:2). Гости вели в счете 2:1, но пропустили решающий мяч на 60-й минуте.

    В пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, что свидетельствует о проблемах «Быков».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Амаду Айдара — травма. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Хотя в предыдущих пяти матчах клуб одержал только одну победу, в двух последних из них он не проиграл, так что хозяева скорее приходят в себя, нежели переживают спад.

    До этого было три поражения кряду, но эта черная полоса коллектива из восточной Германии все же позади, и возобновление Лиги чемпионов он встречает явно в лучшем настроении.

    Опенда — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами. При этом в Бундеслиге он — третий бомбардир с 14 голами, так что ее именитому сопернику стоит его побаиваться.

    «Реал»

    Путь в плей-офф: «Реал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Наполи», «Брага» и «Унион Берлин».

    В шести матчах группового раунда «Сливочные» набрали 18 очков из 18-ти возможных благодаря шести победам. Ближайшего конкурента «Наполи» они обошли на восемь очков.

    Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости одержали победу. На своем поле мадридцы разгромили «Жирону» (4:0), которая в текущем сезоне смогла претендовать на участие в чемпионской гонке.

    На сегодня у королевского клуба беспроигрышная серия в пять матчей, которые пришлись на чемпионат Испании, при четырех победах и одной ничьей.

    Не сыграют: Начо, Рюдигер, Алаба, Милитао, Куртуа — травмированы. Дисквалифицированных нет.

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  • 31/01/2024

    • Состояние команды: «Реал» демонстрирует великолепную форму. В 27 последних поединках во всех турнирах он проиграл лишь раз, да и то поражение было в дополнительное время Кубка Испании.

    Такая игры и результаты позволили «бланкос» уверенно закрепиться на вершине Ла Лиги и выиграть Суперкубок Испании, в котором они разбили «Атлетико» (5:3) и «Барселону» (4:1).

    Беллингем — самый результативный игрок мадридцев в Лиге чемпионов, забив четыре мяча в группе. При этом в испанском первенстве он является лучшим бомбардиром с 16 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Лейпцига» было забито больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Реала» забивали оба соперника

    • в трех из пяти последних матчей «Реала» забивал Винисиус Жуниор.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.80, победа «Лейпцига» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

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    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. А в 13 последних поединках во всех турнирах мадридцы одержали 11 побед.

    При этом в трех из пяти последних матчей «Лейпциг» проиграл.

    Ставка: «Реал» выиграет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Реал» победит, и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Реал» выиграет при тотал больше 1,5 голов за 2.50.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Реал» за 7.90.

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    «РБ Лейпциг» — «Реал»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Лейпциг» «Реал»?
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