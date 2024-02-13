Матч «РБ Лейпциг» — «Реал» пройдет 13 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «РБ Лейпциг» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Путь в плей-офф: «РБ Лейпциг» вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Манчестер Сити», но оказался выше «Янг Бойз» и «Црвену Звезду».

В шести матчах группового раунда немецкий клуб набрал 12 очков из 18 после четырех побед и двух поражений, которые им нанес действующий победитель Лиги чемпионов.

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Последние матчи: клуб в своем прошлом туре на выезде сыграл вничью с середняком «Аугсбургом» (2:2). Гости вели в счете 2:1, но пропустили решающий мяч на 60-й минуте.

В пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, коллектив одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей, что свидетельствует о проблемах «Быков».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Амаду Айдара — травма. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Хотя в предыдущих пяти матчах клуб одержал только одну победу, в двух последних из них он не проиграл, так что хозяева скорее приходят в себя, нежели переживают спад.

До этого было три поражения кряду, но эта черная полоса коллектива из восточной Германии все же позади, и возобновление Лиги чемпионов он встречает явно в лучшем настроении.

Опенда — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами. При этом в Бундеслиге он — третий бомбардир с 14 голами, так что ее именитому сопернику стоит его побаиваться.

«Реал»

Путь в плей-офф: «Реал» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Наполи», «Брага» и «Унион Берлин».

В шести матчах группового раунда «Сливочные» набрали 18 очков из 18-ти возможных благодаря шести победам. Ближайшего конкурента «Наполи» они обошли на восемь очков.

Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости одержали победу. На своем поле мадридцы разгромили «Жирону» (4:0), которая в текущем сезоне смогла претендовать на участие в чемпионской гонке.

На сегодня у королевского клуба беспроигрышная серия в пять матчей, которые пришлись на чемпионат Испании, при четырех победах и одной ничьей.

Не сыграют: Начо, Рюдигер, Алаба, Милитао, Куртуа — травмированы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Реал» демонстрирует великолепную форму. В 27 последних поединках во всех турнирах он проиграл лишь раз, да и то поражение было в дополнительное время Кубка Испании.

Такая игры и результаты позволили «бланкос» уверенно закрепиться на вершине Ла Лиги и выиграть Суперкубок Испании, в котором они разбили «Атлетико» (5:3) и «Барселону» (4:1).

Беллингем — самый результативный игрок мадридцев в Лиге чемпионов, забив четыре мяча в группе. При этом в испанском первенстве он является лучшим бомбардиром с 16 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лейпцига» было забито больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Реала» забивали оба соперника

в трех из пяти последних матчей «Реала» забивал Винисиус Жуниор.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.80, победа «Лейпцига» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. А в 13 последних поединках во всех турнирах мадридцы одержали 11 побед.

При этом в трех из пяти последних матчей «Лейпциг» проиграл.

Ставка: «Реал» выиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Реал» победит, и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Реал» выиграет при тотал больше 1,5 голов за 2.50.

А еще есть дерзкая ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Реал» за 7.90.