В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 февраля пройдет матч «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид. Начало — 23:00 (мск). «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь мощно. «РБ Лейпциг» находится лишь на 5 месте в Бундеслиге.

При этом оборона команды не блещет надежностью. В 21 матче чемпионата Германии она дала сбой уже 28 раз.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде не удалось победить. «РБ Лейпциг» расписал мировую с «Аугсбургом» (2:2).

Вообще, в пяти своих последних матча «РБ Лейпциг» добыл всего 1 викторию. Причем поражение от «Штутгарта» (2:5) обнажило все проблемы в тылах.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «РБ Лейпциг» пропустила 11 раз.

Не сыграют: Амаду Хайдара — травмирован.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» сейчас проводит крайне неудачный игровой цикл. В некоторых поединках «быков» просто не узнать.

При этом предстоящая игра с мощным «Реал» Мадрид станет для команды отличным экзаменом на прочность.

Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» традиционно неудачно противостоит «Реал» Мадрид. Оба очных поединка были проиграны — 0:2 и 2:3.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице Примеры

Команда забила 52 мяча, пропустив в свои ворота 15.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реал» Мадрид 4 победы с общей разницей мячей 12:4.

Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес — травмированы.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реал» Мадрид выглядит привычно мощно. Вот только кадровый мор скосил буквально всю линию обороны во главе с голкипером Куртуа.

В своем последнем поединке команда Карло Анчелотти показала блестящий результат. Наградой за труды стал успех в матче с «Жироной» (4:0).

Дубль в той встрече оформил Джуд Беллингем. Именно англичанин сейчас солирует в мадридском коллективе.

И уж совсем очевидно, что мадридцы мотивированы выиграть Лигу чемпионов. Тем паче, команда Анчелотти сейчас на ходу.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл мадридцам в обоих очных поединках

«Реал» Мадрид не проигрывает с конца сентября

Мадридцы выиграли все 6 своих матчей в группе

Ставки

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.90, а победа гостей — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.70 и 2.34.

Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Реалу», к тому же испанцы могут допустить недооценку соперника.

«Быки» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 5.5 за 7.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева уверенно одолеют звездных мадридцев.

Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 6.05

Для всех остальных — более умеренный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид за 2.10.