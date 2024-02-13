ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тиагу Силва — защитник «Челси» Трансферный дайджест. 6 — 12 февраля Дарья КасаткинаВторой финал Касаткиной, пятый титул Эмбера и первая за четыре года победа Плишковой Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 19:39
    • Павлюченкова победила Касаткину на турнире в Дохе
  • 18:06
    • Потапова пробилась во второй круг на турнире «Мастерс» в Дохе
  • 19:02
    • Московское «Динамо» уверенно победило в товарищеском матче
  • 17:57
    • Самсонова уступила в первом круге на турнире в Дохе
  • 15:34
    • «Спартак» отменил тренировку в Абу‑Даби из‑за землетрясения
    Все новости спорта

    Где «Реал», там и голепад!

    «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка (к. 7.90) на футбол, Лига чемпионов, 13 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 13 февраля пройдет матч «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид. Начало — 23:00 (мск). «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 13 Февраля 2024 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь мощно. «РБ Лейпциг» находится лишь на 5 месте в Бундеслиге.

    При этом оборона команды не блещет надежностью. В 21 матче чемпионата Германии она дала сбой уже 28 раз.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Мадрид

    1X2Новым игрокам
  • 3.153.802.20Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде не удалось победить. «РБ Лейпциг» расписал мировую с «Аугсбургом» (2:2).

    Вообще, в пяти своих последних матча «РБ Лейпциг» добыл всего 1 викторию. Причем поражение от «Штутгарта» (2:5) обнажило все проблемы в тылах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «РБ Лейпциг» пропустила 11 раз.

    Не сыграют: Амаду Хайдара — травмирован.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» сейчас проводит крайне неудачный игровой цикл. В некоторых поединках «быков» просто не узнать.

    При этом предстоящая игра с мощным «Реал» Мадрид станет для команды отличным экзаменом на прочность.

    Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» традиционно неудачно противостоит «Реал» Мадрид. Оба очных поединка были проиграны — 0:2 и 2:3.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне привычно борется за победы на всех фронтах. Сейчас команда находится на 1 месте в турнирной таблице Примеры

    Команда забила 52 мяча, пропустив в свои ворота 15.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реал» Мадрид 4 победы с общей разницей мячей 12:4.

    Не сыграют: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес — травмированы.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реал» Мадрид выглядит привычно мощно. Вот только кадровый мор скосил буквально всю линию обороны во главе с голкипером Куртуа.

    В своем последнем поединке команда Карло Анчелотти показала блестящий результат. Наградой за труды стал успех в матче с «Жироной» (4:0).

    Дубль в той встрече оформил Джуд Беллингем. Именно англичанин сейчас солирует в мадридском коллективе.

    И уж совсем очевидно, что мадридцы мотивированы выиграть Лигу чемпионов. Тем паче, команда Анчелотти сейчас на ходу.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» проиграл мадридцам в обоих очных поединках

    • «Реал» Мадрид не проигрывает с конца сентября

    • Мадридцы выиграли все 6 своих матчей в группе

    Ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.90, а победа гостей — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.70 и 2.34.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Хозяева явно намерены дать бой «Реалу», к тому же испанцы могут допустить недооценку соперника.

    «Быки» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 5.5 за 7.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева уверенно одолеют звездных мадридцев.

    Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 6.05

    Для всех остальных — более умеренный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Кротоне — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вальядолид — Альбасете
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Арока — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кливленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлотт — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атланта — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торонто — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Хьюстон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (7.90), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Где «Реал», там и голепад!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры