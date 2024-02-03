«Эвертон» — «Тоттенхэм». Матч пройдет в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги 3 февраля, начало — 15:30 (мск) «Эвертон» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эвертон»

«Ириски» снова опустились в зону вылета (с команды снято 10 очков) и после 22 матчей располагаются на 18-м месте. В последнем туре подопечные Шона Дайча сыграли нулевую ничью с «Фулхэмом».

Матч на удивление получился довольно бодрым и открытым, но командам не везло в завершающей стадии, плюс отлично на последнем рубеже сыграли вратари. По созданным же моментам и количеству ударов они наиграли на 2-3 гола точно.

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Вообще «Эвертон» забыл, что такое забывать. В трех последних матчах «ириски» ни разу не смогли поразить ворота соперника. После тяжелой травмы очень сильно сдал Доминик Калверт-Льюин, который на пике карьеры входил в состав национальной сборной.

А равноценной замены ему в составе попросту нет. Не так активны края, что является основой стиля Дайча, проповедующего классический английский стиль с обилием навесов и длинных передач.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» сейчас располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице и после небольшого спада, который продолжался около месяца, постепенно начинают набирать обороты.

В последнем туре дружина Анге Постекоглу обыграла на своем поле «Брентфорд» со счетом 3:2. «Шпоры» первыми пропустили в самом начале встречи, но затем забили подряд три мяча.

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Отличились Дестине Удоджи, Бреннан Джонсон, Ришарлисон. Голевая передача на счету недавнего новичка Тимо Вернера, который неплохо вписался в состав, выходит в основе и отмечается результативным действием второй матч подряд.

Всего же в последних трех играх «Тоттенхэм» набрал семь очков, также была победа над «Борнмутом» (3:2) и ничья с «МЮ» (2:2). Традиционно при Постекоглу «шпоры» играют в открытый футбол, многое позволяя делать у собственных ворот.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» букмекеры выставили коэффициент 3,0, а на «Тоттенхэм» — 2,37, ничья же оценивается в 3,70.

«Эвертон» наиграл за несколько последних матчей на гол, и соперник предоставит возможность поразить свои ворота. «Тоттенхэм» по умолчанию должен забивать.

Мы считаем, что в этой игре можно взять прогноз и ставку на тотал больше 3 за 1,95.

Любители рисковать могут попробовать ставку на тотал больше 4 за 3,70.