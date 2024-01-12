«Бернли» сыграет на своем поле против «Лутон Таун» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:45 мск. «Бернли» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бернли»

По итогам 20-ти матчей чемпионата Англии «Бернли» занимает предпоследнюю 19-ю строчку АПЛ в зоне вылета с отставанием от безопасного места на пять очков.

Команда уже давно вылетела в Кубке Лиге, где кларетовые дошти до 1/8 финала турнира, но там они уступили на выезде «Эвертону» (0:3), пропустив три безответных мяча.

Коэффициенты матча Бёрнли — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.973.653.95Бонус$9500

Кроме того, клуб уже не выступает и в Кубке Англии, откуда вылетел в своем прошлом матче в рамках третьего раунда, уступив «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, так что у хозяев откровенна плохая форма, но, возможно, встреча с конкурентом позволит с ней покончить.

«Лутон Таун»

«Лутон» после 19-ти туров занимает 18-ю позицию в зоне вылета с отставанием в один балл от безопасной 17-й строчки, а значит всерьез рискует вылететь из АПЛ.

Команда также уже не выступает в Кубке Лиги, где прекратила борьбу еще в третьем раунде турнира, уступив заштатному «Эксетер Сити» (0:1) на выезде.

Свой последний матч клуб провел в третьем раунде Кубка Англии. На своем поле «Шляпники» разошлись миром с «Болтоном» (0:0), поэтому теперь соперников ожидает переигровка на поле «Скакунов».

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Лутона» оценивается в 3,95, ничья — в 3,60.

В шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех из пяти последних матчей «Бернли» был реализован именно такой сценарий.