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    Останется ли «Лутон» в зоне вылета АПЛ?

    «Бернли» — «Лутон Таун». Ставки (к. 1.90) и прогнозы на чемпионат Англии 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Лутон Таун»
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    «Бернли» — фаворит матча
    «Бернли» сыграет на своем поле против «Лутон Таун» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:45 мск. «Бернли» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Января 2024 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:45 Лутон Таун Лутон Таун
  • Лутон
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    «Бернли»

    По итогам 20-ти матчей чемпионата Англии «Бернли» занимает предпоследнюю 19-ю строчку АПЛ в зоне вылета с отставанием от безопасного места на пять очков.

    Команда уже давно вылетела в Кубке Лиге, где кларетовые дошти до 1/8 финала турнира, но там они уступили на выезде «Эвертону» (0:3), пропустив три безответных мяча.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Лутон Таун

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    Кроме того, клуб уже не выступает и в Кубке Англии, откуда вылетел в своем прошлом матче в рамках третьего раунда, уступив «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, так что у хозяев откровенна плохая форма, но, возможно, встреча с конкурентом позволит с ней покончить.

    «Лутон Таун»

    «Лутон» после 19-ти туров занимает 18-ю позицию в зоне вылета с отставанием в один балл от безопасной 17-й строчки, а значит всерьез рискует вылететь из АПЛ.

    Команда также уже не выступает в Кубке Лиги, где прекратила борьбу еще в третьем раунде турнира, уступив заштатному «Эксетер Сити» (0:1) на выезде.

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    • Свой последний матч клуб провел в третьем раунде Кубка Англии. На своем поле «Шляпники» разошлись миром с «Болтоном» (0:0), поэтому теперь соперников ожидает переигровка на поле «Скакунов».

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при четырех поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Лутона» оценивается в 3,95, ничья — в 3,60.

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    В шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех из пяти последних матчей «Бернли» был реализован именно такой сценарий.

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    «Бернли» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Лутон» в зоне вылета АПЛ?
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