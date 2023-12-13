ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоГегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ Томаш РосицкиЗабытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас? «Наполи»«Наполи» — «Брага» 2:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Ничьей не избежать?!

    «Антверпен» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.04 на матч Лиги чемпионов 13 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Антверпен Прогнозы на Барселону Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    «Антверпен» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 23:00 мск. «Антверпен» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 13 Декабря 2023 года
    Антверпен
  • Антверпен
    •  Антверпен 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Антверпен»

    Бельгийцы уже провалились в Лиге чемпионов. В 5 поединках группового этапа они не взяли ни единого очка.

    Причем пропустила команда 15 мячей. А вот забить игрокам «Антверпена» удалось всего лишь трижды.

    Коэффициенты матча Антверпен — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 5.804.501.55Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке команда «Антверпен» победил. Команда нанесла поражение «Серкль Брюгге» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у бельгийского клуба не все так позитивно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.

    И уж совсем очевидно, что хозяева постараются напоследок хлопнуть дверью. Вот только тягаться с каталонцами команде не по силам.

    «Барселона»

    Каталонцы относительно легко обеспечили себе место в плей-офф. В 5 матчах «Барселона» выиграла четырежды при одном поражении.

    Вот только с результативностью у «Барсы» не так, чтобы очень. Команда Хави в 5 матчах забила 10 мячей.

  • Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти «Жирона»?
  • История каталонского клуба не настолько похожа на сказку о Золушке, как кажется на первый взгляд
  • 09/12/2023

    • В своем последнем поединке «Барселона» потерпела болезненное поражение. Каталонцы уступили «Жироне» со счетом 2:4.

    А вот до того команда Хави минимально переиграла «Атлетико». Так что стабильности до «Барсе» как раз и недостает.

    Гости в этой встрече не будут особо переусердствовать. Каталонцам уже ничего не нужно, да и в первом матче «Барселона» уничтожила бельгийцев.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.49.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Антверпена» дают — 6.94, ничья оценена — в 5.04.

    Бельгийцы максимально постараются добыть хотя бы один балл в матче с немотивированными каталонцами.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.04. Еще вариант для ставки — Победа «Антверпена» за 6.94.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бандекки — Абдураимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Корне — фон Дайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лестер — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Ковентри — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Антверпен — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.16
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Антверпен» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.04), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Ничьей не избежать?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры