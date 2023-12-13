«Антверпен»
Бельгийцы уже провалились в Лиге чемпионов. В 5 поединках группового этапа они не взяли ни единого очка.
Причем пропустила команда 15 мячей. А вот забить игрокам «Антверпена» удалось всего лишь трижды.
Коэффициенты матча Антверпен — Барселона
В своем предыдущем поединке команда «Антверпен» победил. Команда нанесла поражение «Серкль Брюгге» (3:1).
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В кадровом плане у бельгийского клуба не все так позитивно. Сразу несколько не последних исполнителей оказались в клубном лазарете.
И уж совсем очевидно, что хозяева постараются напоследок хлопнуть дверью. Вот только тягаться с каталонцами команде не по силам.
«Барселона»
Каталонцы относительно легко обеспечили себе место в плей-офф. В 5 матчах «Барселона» выиграла четырежды при одном поражении.
Вот только с результативностью у «Барсы» не так, чтобы очень. Команда Хави в 5 матчах забила 10 мячей.
В своем последнем поединке «Барселона» потерпела болезненное поражение. Каталонцы уступили «Жироне» со счетом 2:4.
А вот до того команда Хави минимально переиграла «Атлетико». Так что стабильности до «Барсе» как раз и недостает.
Гости в этой встрече не будут особо переусердствовать. Каталонцам уже ничего не нужно, да и в первом матче «Барселона» уничтожила бельгийцев.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.49.
На викторию «Антверпена» дают — 6.94, ничья оценена — в 5.04.
Бельгийцы максимально
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.04. Еще вариант для ставки — Победа «Антверпена» за 6.94.
Для остальных — более умеренный прогноз.