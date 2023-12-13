«Антверпен» — «Барселона». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов 13 декабря, начало — 23:00 (мск) «Антверпен» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Антверпен»

Главный аутсайдер группы Н после пяти матчей не набрал ни одного очка, что можно смело назвать провальным результатом. В последнем туре «Антверпен» приложит все силы, чтобы не закончить турнир с «баранкой».

Первый матч «Антверпена» на чужом поле против «Барселоны» завершился полным разгромом со счетом 0:5. В той встрече на поле была только одна команда, которая творила все что желала.

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В пятом туре дружина Марка Ван Боммеля уступила донецкому «Шахтеру» (0:1) и окончательно лишилась шансов пробиться в еврокубковую весну.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Бельгии «Антверпен» идет пока только на четвертом месте, отставая от лидера на 11 очков. В последнем туре команда в гостях победила «Серкль Брюгге» со счетом 3:1. Один из голов на счету экс-армейца Чидера Эджуке.

«Барселона»

После пяти туров каталонский клуб оформил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас дружина Хави имеет 12 очков и матч против «Антверпена» имеет для нее значение только с точки зрения, какое место займет она по итогам группового турнира.

В матче первого круга «Барселона» разгромила «Антверпен» на своем поле со счетом 5:0. Дубль в той встрече сделал Жоау Феликс, также забивали Роберт Левандовски, Гави и еще один мяч влетел в ворота соперника после автогола.

В чемпионате Испании «Барселона» потерпела несколько неожиданное, но заслуженное поражение от «Жироны» на своем поле со счетом 2:4. Соперник смотрелся лучше и по делу увез три очка с «Камп Ноу».

Голы за «Барселону» забивали Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган. После 16-ти туров «Барселона» идет теперь в Примере лишь на четвертом месте с 34 очками, а отрыв от «Жироны» и «Реала» все увеличивается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом каталонский клуб, давая на «Барселону» коэффициент 1,43, а на «Антверпен» — 7,60. Ничья же оценивается в 5,10.

Бельгийцы будут полны решимости взять хотя бы очко на групповом этапе Лиги чемпионов. «Барселона» будет уязвлена последним поражением от «Жироны» и постарается реабилитироваться в этой встрече.

Мы считаем, что матч получится результативным и хорошим вариантом для ставки и прогноза будет тотал больше 3 за 1,90.

Любители рискнуть могут взять ставку на обе забьют и тотал больше за 4,5 за 5,60.