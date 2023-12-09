9 декабря в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» сыграет против «Ростова». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Ахмат» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ахмат»

Команда проваливает 1-ю половину чемпионата России, занимая лишь 13-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В прошлом сезоне «Ахмат» держался в лидерах РПЛ, а сейчас ведет борьбу за выживание. В игре команды много поменялось.

В последних 5-и матчах РПЛ «Ахмат» обыграл только «Спартак» (2:1), сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и трижды проиграл. За этот период грозненцы пропустили 8 голов при 6-и забитых.

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В последнем матче команды неожиданно одолела «Спартак», забив решающий гол в самом начале 2-го тайма. В том матче «Ахмат» сдержал атаку «красно-белых» и довел дело до победы.

Все прогнозы на РПЛ

Стоит отметить, что грозненцы один из худших в лиге по результатам домашних встреч. «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место по этому показателю, набрав всего лишь 8 очков из 24-х возможных.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина также показывает не тот футбол, что в прошлом сезоне, но сейчас «Ростов» выбирается из ямы. Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе.

«Ростов» выступает не так плохо в последнее время, но главная проблема команды в нынешнем сезоне — это оборона. Подопечные Карпина пропустили за 17 встреч 29 голов. Хуже показатели только у «Сочи» (30 мячей).

В последних 5-и турах «Ростов» выступал с переменным успехом. Команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1). В последнем туре «Ростов» уступил ЦСКА со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

Команда Валерия Карпина и «Ахмат» встречались последний раз 22-го октября этого года. В 12-м туре РПЛ «Ростов» обыграл своего соперника со счетом 3:0, а «Ахмат» нанес всего один удар в створ ворот.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ахмат» коэффициент на победу которого равен 2.38. Успех «Ростова» оценивается в 2.95, ничья — в 3.55.

В предстоящем матче встретятся примерно равные команды, которые пытаются найти свою игру. Можно рискнуть и предположить, что «Ростов» и «Ахмат» сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.55.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.95.