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    АЗ сохранит за собой место в зоне Лиги чемпионов

    «АЗ Алкмар» — «Алмере Сити». Ставки (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Нидерландов 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Алмере Сити»
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    Юкинари Сугавара
    В 15-м туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» примет «Алмере Сити». Игра назначена на 9 декабря. Старт в 23:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Алмере Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 09 Декабря 2023 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 23:00 Алмере Сити Алмере Сити
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «АЗ Алкмар»

    Несмотря на свои последние результаты в турнире команда из Алкмара продолжает держаться третьей строчки. При этом она выиграла всего один матч из пяти последних.

    В прошлый раз хозяева проиграли «Неймегену» 1:2. Теперь «Твенте» сравнялся с АЗ по очкам (30). Так что очередная неудача может выкинуть команду из зоны Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Алмере Сити

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  • 1.187.2015.00Бонус$9500
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    «АЗ Алкмар» также проиграл «Фейеноорду» 0:1. У него была ничья с «Утрехтом» (1:1) и победа над «Волендамом» со счетом 3:0.

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    Победа над «Зриньски» (1:0) в Лиге конференций подарила АЗ маленький шанс на выход из группы в плей-офф.

    «Алмере Сити»

    Гости едут в Алкмар с двумя пораженими подряд. Сначала «горожане» проиграли «Хераклесу» со счетом 0:5. После этого они потерпели поражение от «Херенвена» со счетом 0:3.

    При этом клуб расписал результативную ничью с «Аяксом». Встреча завершилась со счетом 2:2. Это был последний результат в 7-матчевой беспроигрышной серии команды.

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    • Последнюю победу гости одержали в 11-м туре 5 ноября, когда на выезде одолели «Спарту» из Роттердама.

    В пяти выездных матчах «Алмере Сити» имеет 3 победы с учетом выступлений во всех турнирах. В таблице Эредивизии клуб идет на 16-м месте в зоне плей-офф, имея 13 очков.

    Прогноз и ставка

    Котировки показывают фаворита встречи. Им является АЗ, ставка на которого принимается за 1.20. На «Алмере» можно поставить за 14.0.

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    Последние результаты гостей в турнире (0:5 и 0:3) показывают, что у них что-то сломалось. Поездка в Алкмар будет непростой. АЗ нужна победа, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

    Скорее всего, хозяева отпразднуют победу. При этом букмекеры считают, что вероятность обмена голами в матче меньше. За 1.87 можно поставить на сухую победу АЗ.

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    «АЗ Алкмар» — «Алмере Сити»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. АЗ сохранит за собой место в зоне Лиги чемпионов
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