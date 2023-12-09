В 15-м туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» примет «Алмере Сити». Игра назначена на 9 декабря. Старт в 23:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Алмере Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«АЗ Алкмар»

Несмотря на свои последние результаты в турнире команда из Алкмара продолжает держаться третьей строчки. При этом она выиграла всего один матч из пяти последних.

В прошлый раз хозяева проиграли «Неймегену» 1:2. Теперь «Твенте» сравнялся с АЗ по очкам (30). Так что очередная неудача может выкинуть команду из зоны Лиги чемпионов.

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«АЗ Алкмар» также проиграл «Фейеноорду» 0:1. У него была ничья с «Утрехтом» (1:1) и победа над «Волендамом» со счетом 3:0.

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Победа над «Зриньски» (1:0) в Лиге конференций подарила АЗ маленький шанс на выход из группы в плей-офф.

«Алмере Сити»

Гости едут в Алкмар с двумя пораженими подряд. Сначала «горожане» проиграли «Хераклесу» со счетом 0:5. После этого они потерпели поражение от «Херенвена» со счетом 0:3.

При этом клуб расписал результативную ничью с «Аяксом». Встреча завершилась со счетом 2:2. Это был последний результат в 7-матчевой беспроигрышной серии команды.

Последнюю победу гости одержали в 11-м туре 5 ноября, когда на выезде одолели «Спарту» из Роттердама.

В пяти выездных матчах «Алмере Сити» имеет 3 победы с учетом выступлений во всех турнирах. В таблице Эредивизии клуб идет на 16-м месте в зоне плей-офф, имея 13 очков.

Прогноз и ставка

Котировки показывают фаворита встречи. Им является АЗ, ставка на которого принимается за 1.20. На «Алмере» можно поставить за 14.0.

Последние результаты гостей в турнире (0:5 и 0:3) показывают, что у них что-то сломалось. Поездка в Алкмар будет непростой. АЗ нужна победа, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

Скорее всего, хозяева отпразднуют победу. При этом букмекеры считают, что вероятность обмена голами в матче меньше. За 1.87 можно поставить на сухую победу АЗ.