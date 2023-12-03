Лондонское дерби 14-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас» состоится 3 декабря в 17:00 по мск. «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Хэм»

В ноябре «молотобойцы» поднажали и добыли серию хороших результатов в виде четырех побед подряд. Две команда Дэвида Мойеса одержала в Лиге Европы и две в АПЛ.

В ЛЕ «Вест Хэм» обыграл «Бачка-Тополу» и «Олимпиакос» со счетом 1:0. Вопросы о выходе в плей-офф сняты, но впереди игра с «Фрайбургом» за первое место.

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В АПЛ было веселее. Со счетом 3:2 «хаммерс» одолели «Ноттингем» и с результатом 2:1 удалось победить «Бернли». Это при том, что ранее хозяева проиграли трижды подряд. В таблице клуб осел на 9-м месте с 20 набранными очками.

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Мойес не может рассчитывать на Майкла Антонио. Под вопросом участие Дэвида Боуэна и Мохаммеда Кудуса.

«Кристал Пэлас»

Матчи с «Тоттенхэмом» (1:2) и «Ньюкаслом» (0:4) отрепали «орлов» и теперь они не могут собраться в кучу. Результаты гостей лучше не стали.

Победа над «Бернли» 2:0 помогла коллектива забыться на время о неудачах. Однако следом «Кристал Пэлас» дома проиграл «Эвертону» (2:3), а затем пал ниже и уступил новичку АПЛ «Лутону» 1:2.

Итого «Пэлас» с 4 поражениями в 5 матчах занимает 13-е место в турнирной таблице. За 13 туров команда набрала 15 очков.

В составе «стекольщиков» есть проблемы. На атакующих возможностях скажется отсутствие Эберечи Эзе. Хотя игрок пока под вопросом. Также травмирован полузащитник Шейх Дукоре.

Прогноз и ставка

«Вест Хэм» — фаворит во встрече против «Кристал Пэлас». Коэффициенты составляют 2.04 и 3.70 соответственно.

При этом «Пэлас» выиграл два последних матча против «молотков». Серия говорит в пользу «орлов», но текущая их форма вряд ли позволит им отобрать у «Вест Хэма» очки сейчас.

Команда Мойеса должна обыграть слабый «Кристал Пэлас» и продлить свою серию.

За тотал больше 2.5 букмекеры дают 1.99. В матчах между собой команды забивают не менее трех голов уже 5 игр подряд. Хороший вариант для ставки. Тем более что матчи «Вест Хэма» в АПЛ более веселые, чем в Лиге Европы.