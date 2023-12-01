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    Жеребьевка Евро-2024. Онлайн

    Жеребьевка группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 года: когда матчи, кто с кем играет

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    Церемония состоится в немецком городе Гамбург 2 декабря в 20:00 по московскому времени. За ходом жеребьевки Евро-2024 приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном!

    Кто играет

    Отборочный турнир завершился в ноябре этого года и мы узнали еще 20 сборных, которые присоединятся к хозяйке турнира Германии для участия в чемпионате Европы 2024 года.

    Остальные три участника финальной стадии станут известны в марте следующего года. В стыковых матчах за выход на Евро-2024 сыграют победители Лиг А, B и С. Полностью пары выглядят следующим образом:

    Лига А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.
    Победитель второй пары станет хозяином финала.

    Лига В: Израиль — Исландия, Босния — Украина.
    Победитель второй пары станет хозяином финала.

    Лига С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
    Победитель первой пары станет хозяином финала.

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    Победители Лиг попадут в четвертую корзину для жеребьевки. Полный список участников каждой корзины представлен ниже:

    Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.
    Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.
    Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
    Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, а также три победителя плей-офф Лиг A, B и C.

    Во время жеребьевки будут определены 6 групп по одному участнику из каждой корзины. Сборные из одной корзины не могут попасть в один квартет.

    Когда матчи

    Матчи чемпионата Европы состоятся в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

    Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.

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