Церемония состоится в немецком городе Гамбург 2 декабря в 20:00 по московскому времени. За ходом жеребьевки Евро-2024 приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном!

Кто играет

Отборочный турнир завершился в ноябре этого года и мы узнали еще 20 сборных, которые присоединятся к хозяйке турнира Германии для участия в чемпионате Европы 2024 года.

Остальные три участника финальной стадии станут известны в марте следующего года. В стыковых матчах за выход на Евро-2024 сыграют победители Лиг А, B и С. Полностью пары выглядят следующим образом:

Лига А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига В: Израиль — Исландия, Босния — Украина.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Победитель первой пары станет хозяином финала.

Победители Лиг попадут в четвертую корзину для жеребьевки. Полный список участников каждой корзины представлен ниже:

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, а также три победителя плей-офф Лиг A, B и C.

Во время жеребьевки будут определены 6 групп по одному участнику из каждой корзины. Сборные из одной корзины не могут попасть в один квартет.

Когда матчи

Матчи чемпионата Европы состоятся в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Финал турнира состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Матчи группового этапа и плей-офф также примут арены в Мюнхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге и Штутгарте.