Казанский «Рубин» на своем поле примет воронежский «Факел» в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Игра состоится 26 ноября, 16:30 (мск). «Рубин» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова в пяти последних турах четыре раза победила и один раз сыграла вничью, что позволило ей подняться уже на восьмую строчку в турнирной таблице. Сейчас у «Рубина» 22 очка.

В последнем туре казанский клуб уверенно обыграл в гостях «Сочи» со счетом 2:0. Уже в дебюте встречи молодой Руслан Безруков забил при помощи рикошета, а в середине второго албанский форвард Мирлинд Даку удвоил преимущество.

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«Рубин» играет очень организованно, многочисленные легионеры пришлись ко двору и начинают играть все более важную роль в игре команды. Подтягивается и молодежь в лице россиян: Дмитрия Безрукова, Ильи Рожкова, Даниила Кузнецова.

Все прогнозы на футбол

Сейчас «Рубина» смотрится действительно солидно и очень мало пропускает. Главная роль в этом принадлежит вратарю Юрию Дюпину и тройке центральных защитников Вуячич-Грицаенко-Тесленко, которых иногда подменяет ветеран Мартынович.

«Факел»

При Сергее Ташуеве изменения в игре стали очень заметны. Команда действует в гораздо более атакующей манере и очень агрессивно, не боясь использовать высокую линию обороны при необходимости.

Сейчас «Факел» располагается уже на 10-м месте, отдалившись от зоны стыковых матчей уже на шесть очков. Напомним, что Ташуев принял, команду, когда она была в зоне вылета.

В последнем туре воронежский клуб смог уйти от поражения в матче с ЦСКА на последних минутах, когда увенчался финишный навес и гол головой забил защитник Сергей Божин.

Вообще Ташуев сразу после прихода перестроил схему на 4-4-2, хотя все предыдущие тренеры использовали три центральных защитника и насыщенный центр поля. Но на надежности уход от более оборонительной схемы почти не сказался, «Факел» пропускает не очень много в последнее время.

Прогноз и ставка

В этой игре букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу «Рубина» — 2,05. На «Факел» — 4,10. Ничья — 3,40.

Игра ожидается довольно плотная, «Рубин» закроется и будет искать шансы в контрататаке или со стандартных положений. «Факел», скорее всего, будет играть первым номером.

Хорошим вариантом для ставки на этот матч станет «тотал меньше 2» за 1,90. Вряд ли тут будет много забитых голов.

Также можно попробовать рискнуть и взять прогноз на «тотал меньше 1,5» за 2,70.