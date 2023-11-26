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    Злой «Эвертон» разорвет «Манчестер Юнайтед»?

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 3.62) и прогноз на АПЛ 26 ноября 2023 года

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    Шон Дайч
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Эвертона» в 13-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 19:30 мск. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Ноября 2023 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров.

    «Эвертон» находится в шоковом состоянии после недавнего решения независимой комиссии лиги о снятии с клуба 10 очков.

    Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Юнайтед

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  • 2.703.552.60Бонус$9500
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    Один из старейших клубов Англии был наказан за нарушение правил финансового фейр-плей. После этого «Эвертон» рухнул на дно таблицы.

    Сложно сказать, что будет дальше, но перед этим команда Шона Дайча выдала серию из четырех матчей без поражений.

    Более того, на этом отрезке у «ирисок» три победы. Исключением стала лишь встреча с «Брайтоном» (1:1).

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    • У «Эвертона» всего лишь три поражения в 12 предыдущих матчах, что в его случае можно считать серьезным достижением.

    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 12 турах 21 очко.

    И если раньше ситуация казалась почти безнадежной, то сейчас всё гораздо лучше. Отставание от идущего первым «Манчестер Сити» составляет лишь семь очков.

    Команда Эрика тен Хага выиграла четыре из пяти предыдущих матчей в АПЛ. Правда, во всех случаях «красные дьяволы» буквально вымучили эти очки, обыграв своих соперников с разницей лишь в один мяч.

    Также стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» проиграл два из пяти гостевых матчей в чемпионате, забив при этом лишь пять пять мячей.

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    Результативность «МЮ» действительно удручает — сейчас у него лишь 13 голов. Это единственный клуб первой десятки, который до сих пор не добрался до отметки в 20 забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «МЮ» — за 2.53.

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    С одной стороны, в «Эвертоне» действительно шокированы решением АПЛ, но при этом очевидно, что теперь команда Дайча будет выходить на каждый матч как на финал

    И встречи с представителями «Большой шестерки» — это отдельная тема. Уже всем ясно, эти клубы давно должны быть наказаны за финансовые нарушения, но их все равно никто не трогает.

    В общем, злой «Эвертон» может сделать больно гостям из красного Манчестера.

    Ставка — победа «Эвертона» с форой (0) за 2.00.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Эвертона» в обоих таймах за 3.62.

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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Злой «Эвертон» разорвет «Манчестер Юнайтед»?
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