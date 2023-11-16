Нидерланды U21
Голландцы уверенно лидируют в своей отборочной группе. В 4 матчах молодые «оранжевые» разжились 12 очками.
Боле того, Нидерланды U21 настреляли 13 мячей. А вот в свои ворота голландская молодежка еще не пропустила ни разу.
Свой последний поединок команда провела блестяще. Нидерланды U21 разгромили как раз гибралтарских сверстников (5:0).
Голландцы имеют в своем составе прекрасный набор исполнителей. «Оранжевые» просто обязаны легко выигрывать группу!
И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Голландцы и не думают сбавлять оборотов, да и соперник уж чересчур скромный.
Гибралтар U21
Эта команда прогнозировано пасет задних. В 4 матчах квалификации гибралтарцы потерпели 4 поражения.
В четырех сыгранных матчах Гибралтар U21 забил всего один мяч. А вот в собственные ворота пропущено 15 мячей.
Последний свой поединок гибралтарская молодежка провела крайне неудачно. Команда уступила как раз голландцам (0:5).
И уж совсем очевидно, что гости постараются не ударить лицом в грязь. Даже некрупное поражение можно будет считать приемлемым исходом встречи.
Наверняка Гибралтар U21 мотивирован проявить себя на фоне явного фаворита. Вот только гостям вряд ли удастся избежать разгрома.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нидерландов U21 предлагают — 1.01.
На викторию Гибралтара U21 дают — 55.00, ничья оценена — в 19.00.
Голландская молодежка явно сильнее, однако
Наш прогноз — Тотал меньше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 4.5 за 4.33.