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    Голландская молодежка не будет особо надрываться

    Нидерланды U21 — Гибралтар U21. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды U21 — Гибралтар U21
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    Нидерланды U21
    Нидерланды U21 сыграет на своем поле с Гибралтаром U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:00 мск. Нидерланды U21 — Гибралтар U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C 16 Ноября 2023 года
    Нидерланды U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    •  Нидерланды U21 22:00 Гибралтар U21 Гибралтар U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
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    Нидерланды U21

    Голландцы уверенно лидируют в своей отборочной группе. В 4 матчах молодые «оранжевые» разжились 12 очками.

    Боле того, Нидерланды U21 настреляли 13 мячей. А вот в свои ворота голландская молодежка еще не пропустила ни разу.

    Свой последний поединок команда провела блестяще. Нидерланды U21 разгромили как раз гибралтарских сверстников (5:0).

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    Голландцы имеют в своем составе прекрасный набор исполнителей. «Оранжевые» просто обязаны легко выигрывать группу!

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Голландцы и не думают сбавлять оборотов, да и соперник уж чересчур скромный.

    Гибралтар U21

    Эта команда прогнозировано пасет задних. В 4 матчах квалификации гибралтарцы потерпели 4 поражения.

    В четырех сыгранных матчах Гибралтар U21 забил всего один мяч. А вот в собственные ворота пропущено 15 мячей.

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    • Последний свой поединок гибралтарская молодежка провела крайне неудачно. Команда уступила как раз голландцам (0:5).

    И уж совсем очевидно, что гости постараются не ударить лицом в грязь. Даже некрупное поражение можно будет считать приемлемым исходом встречи.

    Наверняка Гибралтар U21 мотивирован проявить себя на фоне явного фаворита. Вот только гостям вряд ли удастся избежать разгрома.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нидерландов U21 предлагают — 1.01.

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    На викторию Гибралтара U21 дают — 55.00, ничья оценена — в 19.00.

    Голландская молодежка явно сильнее, однако вряд ли будет особо надрываться в матче с записным аутсайдером.

    Наш прогноз — Тотал меньше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 4.5 за 4.33.

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    Нидерланды U21 — Гибралтар U21: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Голландская молодежка не будет особо надрываться
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