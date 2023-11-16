Нидерланды U21 сыграет на своем поле с Гибралтаром U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:00 мск. Нидерланды U21 — Гибралтар U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды U21

Голландцы уверенно лидируют в своей отборочной группе. В 4 матчах молодые «оранжевые» разжились 12 очками.

Боле того, Нидерланды U21 настреляли 13 мячей. А вот в свои ворота голландская молодежка еще не пропустила ни разу.

Свой последний поединок команда провела блестяще. Нидерланды U21 разгромили как раз гибралтарских сверстников (5:0).

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Голландцы имеют в своем составе прекрасный набор исполнителей. «Оранжевые» просто обязаны легко выигрывать группу!

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. Голландцы и не думают сбавлять оборотов, да и соперник уж чересчур скромный.

Гибралтар U21

Эта команда прогнозировано пасет задних. В 4 матчах квалификации гибралтарцы потерпели 4 поражения.

В четырех сыгранных матчах Гибралтар U21 забил всего один мяч. А вот в собственные ворота пропущено 15 мячей.

Последний свой поединок гибралтарская молодежка провела крайне неудачно. Команда уступила как раз голландцам (0:5).

И уж совсем очевидно, что гости постараются не ударить лицом в грязь. Даже некрупное поражение можно будет считать приемлемым исходом встречи.

Наверняка Гибралтар U21 мотивирован проявить себя на фоне явного фаворита. Вот только гостям вряд ли удастся избежать разгрома.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нидерландов U21 предлагают — 1.01.

На викторию Гибралтара U21 дают — 55.00, ничья оценена — в 19.00.

Голландская молодежка явно сильнее, однако вряд ли будет особо надрываться в матче с записным аутсайдером .

Наш прогноз — Тотал меньше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 4.5 за 4.33.