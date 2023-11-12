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    «Спартак» испытает проблемы с «Ростовом»?

    «Спартак» — «Ростов». Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 12 ноября 2023 года

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    «Спартак»
    12 ноября в матче 15-го тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Ноября 2023 года
    Спартак
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    «Спартак»

    Команда Гильермо Абаскаля занимает лишь 6-е место в таблице РПЛ, отставая от 1-й строчки на 10 очков. Игра «Спартака» не отличается стабильностью в последнее время,

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «красно-белые» победили только «Пари НН» (2:0), а также по 2 раза проиграли и сыграли вничью. В последнем туре «Спартак» поделил очки с «Локомотивом», играя в меньшинстве (1:1), команда даже вела 0:1.

    Коэффициенты матча Спартак — Ростов

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    Вокруг команды имеются немало слухов. К примеру, в состав не попадали защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев по разным причинам — это говорит о не очень хорошей атмосфере в команде.

    Все прогнозы на РПЛ

    Стоит отметить, что «Спартак» не так плохо выступает на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю. В домашних матчах команда набрала 17 очков из 24-х возможных.

    «Ростов»

    В прошлом сезоне команда Валерия Карпина боролась за лидерские позиции, а в нынешнем сезоне «Ростов» испытывает немало проблем. Сейчас команда потихоньку выбирается из нижней части турнирной таблицы, у ростовчан есть перспективы.

    Несмотря на это, «Ростов» — худшая команда РПЛ по надежности в обороне. Команда пропустила 25 голов за 14 встреч — почти 2 пропущенных за игру — не самый лучший результат.

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    • Стоит отметить, что в последних 5-и матчах во всех турнирах у «Ростова» виден прогресс. За этот период команда проиграла только «Краснодару» (2:3), трижды победила и один раз сыграла вничью.

    В последнем матче РПЛ «Ростов» обыграл «Оренбург» (1:1), сравняв счет на 85-й минуте встречи, а туром ранее подопечные Карпина победила «Локомотив» (1:0), забив единственный мяч уже на 3-й минуте.

    «Ростов» и «Спартак» последний раз встречались между собой в апреле этого года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. «Красно-белые» сумели уйти от поражения, сравняв счет на 90+4-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Спартак», коэффициент на победу которого равен 1.70. Успех «Ростова» оценивается в 4.90, ничья — в 4.10.

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    Обе команды сейчас играют примерно на одном уровне. Можно рискнуть и предположить, что встреча закончится ничейным результатом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 4.10.

    Еще один вариант ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.78.

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    «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Спартак» испытает проблемы с «Ростовом»?
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