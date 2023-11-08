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    «Канониры» добьются лишь ничьей

    «Арсенал» — «Севилья». Дерзкая ставка за 5.98 на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Севилья»
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    Деклан Райс
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 08 Ноября 2023 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Севилья Севилья
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    «Арсенал»

    «Канониры» находятся на 1 месте в своем квартете. В трех стартовых турах «Арсенал» набрал 6 очков при разнице мячей 7:3.

    Причем матч с севильцами вполне может стать решающим в плане борьбы за 1 место. Да и в первой встрече «канониры» победили (2:1).

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Севилья

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  • 1.325.7010.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Арсенал» удручил результатом. Команда Микеля Артеты минимально уступила «Ньюкаслу».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Вот только два поражения кряду явно не прибавляют позитива. Заметно, что у лондонцев на глазах иссякает запал, да и кадровые проблемы мешают.

    Тем не менее, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Так что ждем от команды активных атакующих акций.

    «Севилья»

    Эта команда в своем чемпионате выступает бледновато. «Севилья» находится на 15 месте, опережая опасную зону лишь на 4 очка.

    С атакой у команды относительный порядок. В 11 матчах Примеры севильцы забили 17 мячей в ворота соперников.

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  • 05/11/2023

    • В своем последнем поединке «Севилья» не сумела добиться победы. Ничья с «Сельтой» (1:1) вряд ли удовлетворила команду.

    А вот побороться за 2 место в своей группе Лиги чемпионов испанцы явно постараются. Правда, для этого нужно немедленно побеждать.

    Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Да и вообще, два последних очных поединка с «Арсеналом» были проиграны.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Севильи» дают — 10.10, ничья оценена — в 5.98.

    «Канониры» нестабильны, к тому же в последних матчах испытывают явный кризис в игре.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.98. Еще вариант для ставки — Победа «Севильи» за 10.10.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Арсенал» — «Севилья»: прогноз, ставка (5.98), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Канониры» добьются лишь ничьей
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