«Арсенал»
«Канониры» находятся на 1 месте в своем квартете. В трех стартовых турах «Арсенал» набрал 6 очков при разнице мячей 7:3.
Причем матч с севильцами вполне может стать решающим в плане борьбы за 1 место. Да и в первой встрече «канониры» победили (2:1).
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Севилья
В своем предыдущем поединке «Арсенал» удручил результатом. Команда Микеля Артеты минимально уступила «Ньюкаслу».
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Вот только два поражения кряду явно не прибавляют позитива. Заметно, что у лондонцев на глазах иссякает запал, да и кадровые проблемы мешают.
Тем не менее, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Так что ждем от команды активных атакующих акций.
«Севилья»
Эта команда в своем чемпионате выступает бледновато. «Севилья» находится на 15 месте, опережая опасную зону лишь на 4 очка.
С атакой у команды относительный порядок. В 11 матчах Примеры севильцы забили 17 мячей в ворота соперников.
В своем последнем поединке «Севилья» не сумела добиться победы. Ничья с «Сельтой» (1:1) вряд ли удовлетворила команду.
А вот побороться за 2 место в своей группе Лиги чемпионов испанцы явно постараются. Правда, для этого нужно немедленно побеждать.
Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Да и вообще, два последних очных поединка с «Арсеналом» были проиграны.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.33.
На викторию «Севильи» дают — 10.10, ничья оценена — в 5.98.
«Канониры» нестабильны, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.98. Еще вариант для ставки — Победа «Севильи» за 10.10.
Для остальных — более умеренный прогноз.