«Арсенал» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» находятся на 1 месте в своем квартете. В трех стартовых турах «Арсенал» набрал 6 очков при разнице мячей 7:3.

Причем матч с севильцами вполне может стать решающим в плане борьбы за 1 место. Да и в первой встрече «канониры» победили (2:1).

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В своем предыдущем поединке «Арсенал» удручил результатом. Команда Микеля Артеты минимально уступила «Ньюкаслу».

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Вот только два поражения кряду явно не прибавляют позитива. Заметно, что у лондонцев на глазах иссякает запал, да и кадровые проблемы мешают.

Тем не менее, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Так что ждем от команды активных атакующих акций.

«Севилья»

Эта команда в своем чемпионате выступает бледновато. «Севилья» находится на 15 месте, опережая опасную зону лишь на 4 очка.

С атакой у команды относительный порядок. В 11 матчах Примеры севильцы забили 17 мячей в ворота соперников.

В своем последнем поединке «Севилья» не сумела добиться победы. Ничья с «Сельтой» (1:1) вряд ли удовлетворила команду.

А вот побороться за 2 место в своей группе Лиги чемпионов испанцы явно постараются. Правда, для этого нужно немедленно побеждать.

Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Да и вообще, два последних очных поединка с «Арсеналом» были проиграны.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.33.

На викторию «Севильи» дают — 10.10, ничья оценена — в 5.98.

«Канониры» нестабильны, к тому же в последних матчах испытывают явный кризис в игре .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.98. Еще вариант для ставки — Победа «Севильи» за 10.10.

Для остальных — более умеренный прогноз.