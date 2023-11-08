8 ноября в Лондоне в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Арсенал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» после трех туров Лиги чемпионов с шестью очками занимает первое место в группе после побед над ПСВ (4:0) дома и «Севильи» (2:1) на выезде, а также поражения от «Ланса» (1:2) в гостях.

Клуб находится на четвертой строчке после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. «Арсенал» также решил пожертвовать Кубком Лиги, проиграв в прошлую среду на выезде «Вест Хэму» (1:3).

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До прошлого тура АПЛ лондонцы еще ни разу не проигрывали, но в субботу они потерпели поражение на выезде одному из конкурентов «Ньюкаслу» (0:1).

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Таким образом, на сегодня у коллектива мини-серия в два поражения, так что у хозяев нарисовались проблемы с формой, но грядущий матч предоставляет им хороший шанс вернуться к успехам.

«Севилья»

«Севилья» после трех туров Лиги чемпионов с двумя очками занимает третье место в группе после ничьих с «Лансом» (1:1) и «Севильей» (2:2), а также поражения от «Арсенала» (1:2).

Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых «Севилья» набрала 11 очков. Отрыв от соперника и зоны вылета составляет четыре балла.

И руководство клуба явно недовольно и игрой, и результатами командами, в связи с чем перед паузой на матчи сборных было принято решение об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, которого заменил Диего Алонсо.

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при одной победе и пяти ничьих, так что у гостей есть определенный шанс увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,31. Успех «Севильи» оценивается в 8,80, ничья — в 5,40.

В шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет 1-й тайм и матч за 1,77, ведь хозяева, как фаворит игры, более чем способны реализовать такой сценарий.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Севилья» за 5.98.