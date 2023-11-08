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    Пошатнет ли «Севилья» лидерство «Арсенала»?

    «Арсенал» — «Севилья». Прогноз и ставка (к. 1.88) на Лигу чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Севилья»
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    «Арсенал» — фаворит матча
    8 ноября в Лондоне в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет против «Севильи». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Арсенал» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 08 Ноября 2023 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Арсенал»

    «Арсенал» после трех туров Лиги чемпионов с шестью очками занимает первое место в группе после побед над ПСВ (4:0) дома и «Севильи» (2:1) на выезде, а также поражения от «Ланса» (1:2) в гостях.

    Клуб находится на четвертой строчке после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка. «Арсенал» также решил пожертвовать Кубком Лиги, проиграв в прошлую среду на выезде «Вест Хэму» (1:3).

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Севилья

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  • 1.325.7010.00Бонус$9500
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    До прошлого тура АПЛ лондонцы еще ни разу не проигрывали, но в субботу они потерпели поражение на выезде одному из конкурентов «Ньюкаслу» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Таким образом, на сегодня у коллектива мини-серия в два поражения, так что у хозяев нарисовались проблемы с формой, но грядущий матч предоставляет им хороший шанс вернуться к успехам.

    «Севилья»

    «Севилья» после трех туров Лиги чемпионов с двумя очками занимает третье место в группе после ничьих с «Лансом» (1:1) и «Севильей» (2:2), а также поражения от «Арсенала» (1:2).

    Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 11-ти сыгранных матчей, в которых «Севилья» набрала 11 очков. Отрыв от соперника и зоны вылета составляет четыре балла.

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    • И руководство клуба явно недовольно и игрой, и результатами командами, в связи с чем перед паузой на матчи сборных было принято решение об увольнении Хосе Луиса Мендилибара, которого заменил Диего Алонсо.

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при одной победе и пяти ничьих, так что у гостей есть определенный шанс увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,31. Успех «Севильи» оценивается в 8,80, ничья — в 5,40.

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    В шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет 1-й тайм и матч за 1,77, ведь хозяева, как фаворит игры, более чем способны реализовать такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Севилья» за 5.98.

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    «Арсенал» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Пошатнет ли «Севилья» лидерство «Арсенала»?
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