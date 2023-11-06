6 ноября в 19:30 мск стартует матч 14-го тура чемпионата России, в котором «Сочи» примет «Динамо». «Сочи» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Сочи» все никак не может выбраться со дна, а до спасительной 12-й строчки разница 7 баллов.

С другой стороны, «Сочи» может побороться за выживание в РПЛ через стыковые матчи, до которых 3 балла, но для этого нужно набирать очки. С этим у команды в последнее время проблемы.

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В последних 5-и матчах РПЛ «Сочи» выиграл только у «Урала» (4:1), а остальные 4 матча проиграл. За этот период команда пропустила 8 голов при 5-и забитых. В последнем туре с «Пари НН» (0:1) южане могли рассчитывать на очки, но не смогли реализовать пенальти во 2-м тайме.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В предстоящем матче «Сочи» встретится с «Динамо», которое набрала отличный ход. К тому же, южане занимают предпоследнее 15-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав всего 6 очков из 15-и возможных.

«Динамо»

Команда Марцела Лички после 13-и туров находится среди лидеров в РПЛ. «Динамо» занимает 4-е местов в лиге, отставая от 1-й строчки на 8 баллов. Сейчас «бело-голубые» регулярно набирают очки и стремятся забраться повыше.

К тому же, у «Динамо» есть форвард, который дает результат. Константин Тюкавин забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 13-и матчах нынешнего сезона. Да и Федор Смолов не отстает от 21-летнего форварда, забив 4 гола и сделал 2 ассиста.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая продолжается уже 6 матчей. За этот период «бело-голубые» по 3 раза выиграла и сыграла вничью. В последнем туре «Динамо» обыграло «Урал» (2:1), забив по голу в каждом из таймов.

Стоит отметить, что «Динамо» и «Сочи» последний раз встречались в апреле этого года. В том матче «бело-голубые» проиграл южанам со счетом 0:2, но в прошлом сезоне «Динамо» было гораздо слабее.

Смогут ли «бело-голубые» взять реванш за прошлое поражение? Интересно, что «Динамо» занимает 4-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков за 7 матчей на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Динамо», коэффициент на победу которого равен 2.30. Успех «Сочи» оценивается в 3.20, ничья — в 3.50.

В предстоящем матче «Динамо» будет настроено взять очередные очки. «Сочи», в свою очередь, застрял на дне таблицы и никак не может оттуда выбраться.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» за 2.30.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 2.10.