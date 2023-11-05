«Лутон Таун»
«Лутон Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после десяти сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.
Пока что «Лутону» не удалось избавиться от статуса одного из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона, несмотря на то, что с некоторых пор новичок лиги выглядит не так безнадежно, как на старте сезона.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Ливерпуль
Новая безвыигрышная серия команды Роба Эдвардса составляет четыре матча. На этом отрезке у нее три поражения и ничья в гостевой игре с «Ноттингем Форест» (2:2).
«Лутон» одержал лишь одну победу в десяти матчах чемпионата Англии.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в десяти турах 23 очка. Отставание от идущего первым «Тоттенхэма» составляет лишь три очка.
Ранее на этой неделе «мерсисайдцы» одержали гостевую победу над «Борнмутом» (2:1) и вышли в следующий раунд. Автором решающего гола стал Дарвин Нуньес.
Интересно, что уругваец отличился в третьем матче кряду. Перед этим он помог «Ливерпулю» разгромить «Тулузу» (5:1) и «Ноттингем Форест» (3:1).
«Ливерпуль» одержал пять побед и ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах. В четырех недавних играх команда Юргена Клоппа забивала в среднем по три гола.
Прогноз и ставка
На «Лутон Таун» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Ливерпуля» — за 1.24.
Вряд ли «красные» упустят хорошую возможность добавить в свою копилку еще три очка.
Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.22.