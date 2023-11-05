«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Лутон Таун» в 11-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 19:30 мск. «Лутон Таун» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после десяти сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.

Пока что «Лутону» не удалось избавиться от статуса одного из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона, несмотря на то, что с некоторых пор новичок лиги выглядит не так безнадежно, как на старте сезона.

Коэффициенты матча Лутон Таун — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 11.506.801.25Бонус$9500

Новая безвыигрышная серия команды Роба Эдвардса составляет четыре матча. На этом отрезке у нее три поражения и ничья в гостевой игре с «Ноттингем Форест» (2:2).

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«Лутон» одержал лишь одну победу в десяти матчах чемпионата Англии.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в десяти турах 23 очка. Отставание от идущего первым «Тоттенхэма» составляет лишь три очка.

Ранее на этой неделе «мерсисайдцы» одержали гостевую победу над «Борнмутом» (2:1) и вышли в следующий раунд. Автором решающего гола стал Дарвин Нуньес.

Интересно, что уругваец отличился в третьем матче кряду. Перед этим он помог «Ливерпулю» разгромить «Тулузу» (5:1) и «Ноттингем Форест» (3:1).

«Ливерпуль» одержал пять побед и ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах. В четырех недавних играх команда Юргена Клоппа забивала в среднем по три гола.

Прогноз и ставка

На «Лутон Таун» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Ливерпуля» — за 1.24.

Вряд ли «красные» упустят хорошую возможность добавить в свою копилку еще три очка.

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.22.