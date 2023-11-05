ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Либертадорес«Вечная слава». Шесть причин, почему стоит посмотреть финал Кубка Либертадорес Гарри КейнFrom hero to zero. Почему Гарри Кейн не забил ни одного гола за сборную Англии Даррен Тилл5 самых странных увольнений в истории UFC
  • 01:05
    • «Лас-Пальмас» неожиданно обыграл «Атлетико»
  • 00:56
    • ПСЖ всухую обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1
  • 00:41
    • «Болонья» минимально обыграла «Лацио» в матче Серии А
  • 00:28
    • Дубль Асано обеспечил «Бохуму» победу над «Дармштадтом»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» забьет «Лутону» больше трех мячей?

    «Лутон Таун» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Лутон Таун Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Лутон Таун» в 11-м туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 19:30 мск. «Лутон Таун» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Ноября 2023 года
    Лутон Таун
  • Лутон
    •  Лутон Таун 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после десяти сыгранных матчей, в которых набрал пять очков.

    Пока что «Лутону» не удалось избавиться от статуса одного из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона, несмотря на то, что с некоторых пор новичок лиги выглядит не так безнадежно, как на старте сезона.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Ливерпуль

    1X2Новым игрокам
  • 11.506.801.25Бонус$9500
    •

    Новая безвыигрышная серия команды Роба Эдвардса составляет четыре матча. На этом отрезке у нее три поражения и ничья в гостевой игре с «Ноттингем Форест» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Лутон» одержал лишь одну победу в десяти матчах чемпионата Англии.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в десяти турах 23 очка. Отставание от идущего первым «Тоттенхэма» составляет лишь три очка.

    Ранее на этой неделе «мерсисайдцы» одержали гостевую победу над «Борнмутом» (2:1) и вышли в следующий раунд. Автором решающего гола стал Дарвин Нуньес.

  • Ни идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага
  • Голландец — не тот тренер, который сможет вывести «Манчестер Юнайтед» на новый уровень
  • 01/11/2023

    • Интересно, что уругваец отличился в третьем матче кряду. Перед этим он помог «Ливерпулю» разгромить «Тулузу» (5:1) и «Ноттингем Форест» (3:1).

    «Ливерпуль» одержал пять побед и ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах. В четырех недавних играх команда Юргена Клоппа забивала в среднем по три гола.

    Прогноз и ставка

    На «Лутон Таун» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Ливерпуля» — за 1.24.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Вряд ли «красные» упустят хорошую возможность добавить в свою копилку еще три очка.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.34
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Осасуна — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кельн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» забьет «Лутону» больше трех мячей?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры