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    «Ростов» наконец-то победит?

    «Ростов» — «Ахмат». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, РПЛ, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Ахмат»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 22 октября, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Октября 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Ростов»

    Команда совсем не похожа на ту, которая была в прошлом сезоне. Сейчас у «Ростова» лишь 14-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Команда находится в зоне стыковых матчей, имея немало проблем.

    К примеру, «Ростов» — худшая команда в лиге по пропущенным голам. Подопечные Валерия Карпина пропустили 24 мяча за 11 встреч при 17-и забитых.

    Коэффициенты матча Ростов — Ахмат

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    За последние 7 матчей в РПЛ «Ростов» ни разу не победил, трижды сыграл вничью и 4 раза проиграл. В последнем туре ростовчане проиграли «Краснодару» (2:3). Команда даже вела в счете 2:0, но в итоге упустила преимущество, пропустив 3 гола во 2-м тайме.

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче «Ростов» встретится с «Ахматом», который также не лучшим образом провел последние матчи. Команда Валерия Карпина имеет все шансы набрать 3 очка и выбраться из зоны стыковых матчей.

    «Ахмат»

    Грозненцы, так же как и «Ростов», отлично провели прошлый сезон и неважно стартовали в нынешнем. Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе.

    Да, у «Ахмата» еще есть все шансы подняться высоко по турнирной таблице, но для этого необходимо стабильно побеждать, с чем у грозненцев в последнее время проблемы.

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    • В последних 3-х матчах в РПЛ у «Ахмата» нет побед, два поражения и одна ничья. За этот период команда пропустила 3 гола при одном забитом — не самые лучшие показатели. Причем, команда проигрывала не самым мощным соперникам — «Рубину» (0:1) и «Балтике» (0:1).

    В предстоящем матче против «Ростова» у «Ахмата» будет шанс улучшить свое турнирное положение, причем у команды довольно неплохие результаты в гостевых встречах — 5-е место по этому показателю с 7-ю очками в активе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Ахмата» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.55.

    «Ростову» необходимо выбираться из той ямы, в которую попал с самого начала сезона. Можно предположить, что хозяева все-таки наберут долгожданные 3 очка.

    Наш прогноз — Победа «Ростова». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Ростова» 1.5 больше за 2.08.

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