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    «Ноттингем Форест» вернется на победный путь

    «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии 21 октября 2023 года

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    «Ноттингем Форест» не знает побед четыре матча кряду
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Лутон Таун» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Октября 2023 года

    «Ноттингем Форест»

    2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 0:1. Но после этого наступил спад.

    На данный момент клуб находится на 13-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в восьми матчах набрал девять очков.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Лутон Таун

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  • 1.683.855.50Бонус$9500
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    В своем последнем матче «Лесники» довольствовались ничьей. На выезде они разошлись миром с неступчивым «Кристал Пэлас» (0:0).

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    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыри поединка при трех ничьих и одном поражении, однако такая форма вряд ли помешает им победить более слабого по классу соперника.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

    Там «Шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

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    • В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» набрал четыре очка после восьми туров, что позволяет ему занимать 17-е место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти поражениях и одной ничьей, так что у гостей мало шансов на очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ноттингем Форест», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Лутона» оценивается в 5,46, ничья — в 3,89.

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    В шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,80.

    Еще один вариант ставки — «Лутон» не проиграет за 2,27, ведь в трех из четырех последних матчах «Ноттингем» сыграл вничью.

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    «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» вернется на победный путь
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