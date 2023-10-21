«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Лутон Таун» в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 октября, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

2 сентября «Ноттингем Форест» устроил сенсацию в матче с «Челси». Команда победила лондонцев на чужом поле со счетом 0:1. Но после этого наступил спад.

На данный момент клуб находится на 13-м месте в таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» в восьми матчах набрал девять очков.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Лутон Таун 1X2Новым игрокам 1.683.855.50Бонус$9500

В своем последнем матче «Лесники» довольствовались ничьей. На выезде они разошлись миром с неступчивым «Кристал Пэлас» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыри поединка при трех ничьих и одном поражении, однако такая форма вряд ли помешает им победить более слабого по классу соперника.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

Там «Шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» набрал четыре очка после восьми туров, что позволяет ему занимать 17-е место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти поражениях и одной ничьей, так что у гостей мало шансов на очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ноттингем Форест», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Лутона» оценивается в 5,46, ничья — в 3,89.

В шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,80.

Еще один вариант ставки — «Лутон» не проиграет за 2,27, ведь в трех из четырех последних матчах «Ноттингем» сыграл вничью.