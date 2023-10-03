«Лутон Таун» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках отложенного матча второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 октября, начало — в 21:30 мск. «Лутон Таун» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» прошлый сезон провел во втором английской дивизионе и финишировал там на третьей позиции в таблице, которая дала клубу право играть в плей-офф повышение.

Там «Шляпники» на полуфинальной стадии справились с «Сандерледном», проиграв 1:2 в гостях, а дома взяли реванш 2:0. В решающей игре за выход в АПЛ они по пенальти одолели «Ковентри».

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В новом сезоне в элите английского футбола «Лутон Таун» набрал четыре очка после шести туров, что позволяет ему занимать 17-е место в одном балле от зоны вылета.

Все прогнозы на АПЛ

В прошлом туре коллектив победил «Эвертон» (2:1) после безвыигрышной серии в четыре матча при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев хороший настрой.

«Бернли»

Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь одно очко в шести матчах.

Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в шести поединках отличились всего лишь четырьмя результативными выстрелами.

На прошлой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что такая форма должна беспокоить болельщиков гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Бернли», коэффициент на победу которого равен 2,58. Успех «Лутона» оценивается в 2,80, ничья — в 3,38.

В четырех из шести последних матчах гостей по крайней один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,75, поскольку в трех из четырех последних матчей как хозяев, так и гостей было забито меньше 2,5 голов.