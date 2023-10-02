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    «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?

    «Фулхэм» — «Челси». Ставка (к. 2.92) и прогноз на чемпионат Англии 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Челси»
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    Михаил Мудрик
    «Челси» сыграет на выезде против «Фулхэма» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 22:00 мск. «Фулхэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2023 года
    Фулхэм
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    •  Фулхэм 22:00 Челси Челси
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    Ранее на этой неделе «дачники» одержали домашнюю победу над «Норвичем» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Челси

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    Судя по недавним результатам, команда Марку Силвы пришла в себя после очень непростого старта.

    «Фулхэм» улучшил свое положение в чемпионате благодаря победе над «Лутоном» и ничьей с «Кристал Пэлас».

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    Также стоит обратить внимание на то, что «Фулхэм» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в шести турах лишь пять очков.

    Градус напряжения вокруг «Челси» просто зашкаливает. Любые неудачи «синих» обсуждают в контексте невероятных трансферных историй клуба.

    Несколько дней назад команда Маурисио Почеттино слегка успокоила болельщиков, выиграв у «Брайтона» (1:0) в Кубке лиги.

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    • Но впечатление от игры «Челси», мягко говоря, так себе. Всего лишь за год один из лучших английских клубов превратился в середняка.

    «Челси» забил лишь пять мячей в шести матчах АПЛ. Правда, также стоит отметить, что «синие» неплохо играют в оброне — до сих пор им забили только шесть голов.

    Прогноз и ставка

    На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 3.96, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Челси» — за 1.95.

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    Игроки «Челси» явно не справляются с психологическим давлением. Все эти разговоры в СМИ и высмеивания со стороны болельщиков стали серьезной проблемой для команды Почеттино.

    Скорее всего, «Фулхэм» усугубит положение соперника. «Дачники» действительно не стоит недооценивать. Достаточно вспомнить, что они уже успели отобрать очки у «Арсенала».

    Ставка — победа «Фулхэма» с форой (0) за 2.92.

    К слову, в прошлом сезоне «Фулхэм» выиграл у «Челси» на своем поле, а встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью.

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