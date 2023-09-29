В рамках 10-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле сыграет против «Урала» из Екатеринбурга. Встреча состоится 29 сентября, начало — в 19:00 по мск. «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» в прошлом чемпионате России занял четвертое место. Коллектив Карпина претендовал на медали, но смазал концовку первенства и отстал от третьей строки на балл.

В этом же чемпионате «желто-синие» выступают гораздо скромнее и после девяти туров находятся с девятью очками на 11 позиции в таблице. Причем красную зону они обходят лишь на пункт.

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«Комбайнеры» в текущем первенства одержали всего две виктории. И последний раз в рамках РПЛ они побеждали еще в середине августа, одолев тогда на своем поле казанский «Рубин» со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

После того поединка «Ростов» сперва уступил в трех матчах чемпионата подряд, а затем расписал две мировые кряду — в гостях с «Балтикой» 2:2 и ЦСКА 3:3 на своем поле в прошлом игровом дне.

«Урал»

«Урал», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, в текущем первенстве на данный момент с 14 набранными очками идет восьмым, уступая три пункта третьей позиции.

Клуб из Екатеринбурга в текущем первенстве в пяти стартовых турах не знал горечи поражений. В этот период коллектив отпраздновал четыре виктории и расписал одну мировую.

Однако в последующих четырех матчах первенства «шмели» не побеждали и не забили ни одного года, заработав за весь этот отрезок всего лишь один балл, сыграв дома вничью 0:0 с воронежским «Факелом».

Помимо этого, «Урал» уступил на своей территории 0:1 «Ахмату», а также на выезде 0:4 «Зениту» и 0:2 «Краснодару» в прошлом игровом дне.

В прошлом чемпионате России эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 3:1. А в текущем розыгрыше Кубка страны «Урал» дома одолел «Ростов» со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 2.32.

На викторию «Урала» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.47.

В данном матче в первую очередь прогнозируем обмен голами, так как «Ростов» очень результативен, да и играет дома, а «Уралу» уже пора прервать свою сухую серию.

А что касаемо исхода, то ставим здесь на викторию ростовчан, ведь «шмели» в последнем отрезке выглядят гораздо хуже, чем хозяева.