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    Сможет ли «Наполи» уверенно переиграть «Удинезе»?

    «Наполи» — «Удинезе». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 27 сентября 2023 года

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    «Наполи»
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Сентября 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •

    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии начали защиту титула не очень успешно. В первых пяти турах в активе команды из Неаполя только две победы, две ничьи и одно поражение. «Партенопейцы» восемь раз поразили ворота соперника и пят раз пропустили в свои.

    В итоге «голубые» имеют в своем активе всего восемь очков. В настоящий момент неаполитанцы расположились только на седьмой позиции в турнирной таблице. Они на семь баллов отстают от лидирующего «Интера», однако вся борьба в текущем сезоне еще впереди.

    Коэффициенты матча Наполи — Удинезе

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    Также неаполитанский коллектив взял старт в Лиге чемпионов. В поединке первого тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света «маленькие ослы» на выезде переиграли португальскую «Брагу» (2:1). Также в одном квартете с «Наполи» находятся мадридский «Реал» и берлинский «Унион».

    Все прогнозы на Серию А

    Сейчас у подопечных Руди Гарсии трехматчевая серия без побед в Серии А. Команда сыграла вничью с «Болоньей» (0:0) и «Дженоа» (2:2), а также проиграла «Лацио» (1:2). Лишь перед этим были победы над «Сассуоло» и «Фрозиноне» (3:1).

    «Удинезе»

    Коллектив из Удине откровенно провалил старт нового сезона. «Черно-белые» не смогли не смогли добыть ни одной победы в пяти матчах, трижды сыграв вничью и дважды проиграв. При этом, «маленькие зебры» забили только один мяч в ворота соперников, а в свои пропустили целых шесть.

    В итоге сейчас в активе «Удинезе» только три очка и место в зоне вылета, на восемнадцатой строчке. Думается, что это временно и команда должна набрать кондиции и быть в середине турнирной таблицы, однако быть может все.

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    • Также подопечные Андреа Соттиля уже провели поединок 1/32 финала Кубка Италии. Соперником коллектива был «Катанзаро». Коллектив из Удине не испытал проблем и добыл победу со счетом 4:1. Следующим соперником команды будет «Кальяри».

    В последней игре «Удинезе» в родных стенах уступил «Фиорентине» (0:2). До этого были ничейные результаты против «Кальяри» (0:0), «Фрозиноне» (0:0) и «Салернитаны» (1:1), а перед этим также было поражение от «Ювентуса» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.40.

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    На викторию «Удинезе» дают 8.20, ничья оценена в 5.00.

    Поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют минимум три мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на уверенную победу «Наполи» в этой игре.

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    «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» уверенно переиграть «Удинезе»?
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