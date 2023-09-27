«Наполи» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 6-го тура Серии А. Матч пройдет 27-го сентября, начало — в 21:45 мск. «Наполи» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии начали защиту титула не очень успешно. В первых пяти турах в активе команды из Неаполя только две победы, две ничьи и одно поражение. «Партенопейцы» восемь раз поразили ворота соперника и пят раз пропустили в свои.

В итоге «голубые» имеют в своем активе всего восемь очков. В настоящий момент неаполитанцы расположились только на седьмой позиции в турнирной таблице. Они на семь баллов отстают от лидирующего «Интера», однако вся борьба в текущем сезоне еще впереди.

Коэффициенты матча Наполи — Удинезе 1X2Новым игрокам 1.405.108.50Бонус$9500

Также неаполитанский коллектив взял старт в Лиге чемпионов. В поединке первого тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого Света «маленькие ослы» на выезде переиграли португальскую «Брагу» (2:1). Также в одном квартете с «Наполи» находятся мадридский «Реал» и берлинский «Унион».

Все прогнозы на Серию А

Сейчас у подопечных Руди Гарсии трехматчевая серия без побед в Серии А. Команда сыграла вничью с «Болоньей» (0:0) и «Дженоа» (2:2), а также проиграла «Лацио» (1:2). Лишь перед этим были победы над «Сассуоло» и «Фрозиноне» (3:1).

«Удинезе»

Коллектив из Удине откровенно провалил старт нового сезона. «Черно-белые» не смогли не смогли добыть ни одной победы в пяти матчах, трижды сыграв вничью и дважды проиграв. При этом, «маленькие зебры» забили только один мяч в ворота соперников, а в свои пропустили целых шесть.

В итоге сейчас в активе «Удинезе» только три очка и место в зоне вылета, на восемнадцатой строчке. Думается, что это временно и команда должна набрать кондиции и быть в середине турнирной таблицы, однако быть может все.

Также подопечные Андреа Соттиля уже провели поединок 1/32 финала Кубка Италии. Соперником коллектива был «Катанзаро». Коллектив из Удине не испытал проблем и добыл победу со счетом 4:1. Следующим соперником команды будет «Кальяри».

В последней игре «Удинезе» в родных стенах уступил «Фиорентине» (0:2). До этого были ничейные результаты против «Кальяри» (0:0), «Фрозиноне» (0:0) и «Салернитаны» (1:1), а перед этим также было поражение от «Ювентуса» (0:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.40.

На викторию «Удинезе» дают 8.20, ничья оценена в 5.00.

Поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют минимум три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на уверенную победу «Наполи» в этой игре.